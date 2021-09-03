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ИИХФ объявила об участии игроков НХЛ в Олимпиаде

18:07

Международная федерация хоккея (ИИХФ) объявила, что хоккеисты из НХЛ смогут участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине.

В заявлении указано, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договоренности об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022. Стороны вели переговоры несколько месяцев, чтобы обеспечить безопасное участие в соревнованиях для всех игроков.

Олимпиада-2022 в Пекине станет шестой, где будут участвовать игроки НХЛ. Первая такая Олимпиада состоялась в Нагано в 1996 году.

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Евгений Петров все материалы автора

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