Генассамблея ООН объявила 25 мая Всемирным днем футбола

Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании 25 мая Всемирным днем футбола, сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что решение обусловлено тем, что в 2024 году исполняется 100 лет с момента проведения первого в истории международного футбольного турнира с участием представителей всех регионов в рамках летних Олимпийских игр 1924 года. Соревнования проходили в Париже.

Золотые медали Олимпиады-1924 выиграли игроки сборной Уругвая, победив в финале Швейцарию со счетом 3:0.