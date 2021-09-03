Милонов: «Олимпийские игры на Дальнем Востоке? Отлично! Будет повод туда съездить»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов оценил возможность проведения летних Олимпийских игр 2036 года в одном из российских городов. Накануне президент России Владимир Путин не исключил возможности подачи заявок на проведение игр, в том числе и на Дальнем Востоке.

«К идее провести Олимпийские игры в России можно относиться только хорошо, — сказал Милонов «СЭ». — Наверное, мы должны быть оптимистами. Мы должны верить, что люди, которые превращают Олимпийское движение в какой-то отстой, вымрут как динозавры. И нормальные люди снова вернутся. Сейчас идет очень плохая тенденция на Олимпийских играх. Если так и продолжится, то спорт превратится в уныние. Олимпиада на Дальнем Востоке? Это развитый регион. Я был бы рад, если Олимпиада прошла в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Но если Олимпийский комитет России примет решение подать заявку от Дальнего Востока — тоже хорошо. Будет повод съездить туда. Я хоть и депутат Госдумы, но ни разу там не был. То денег нет, то времени. А очень хочется!»

2 сентября мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что город намерен подать заявку на проведение у себя летней Олимпиады 2036 года.