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Владислав Третьяк: «Мы рады решению НХЛ об участии в Олимпиаде»

18:31
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Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«Мы рады такому решению НХЛ! — сказал Третьяк.- Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьезным вызовом. И мы полностью готовы к нему.

Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года.

Что касается усиления тренерского штаба, то мы сможем внести коррективы до начала игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки североамериканской лиги в Пекин. Это будет после 10 января".

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Евгений Петров все материалы автора

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Материалы сюжета: НХЛ на Олимпиаде 2022 в Пекине, лучшие хоккеисты мира на зимних Играх, соглашение НХЛ, ИИХФ и МОК: главное