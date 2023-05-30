В ИИХФ рассказали, когда будет определен список участников Олимпиады-2026

Президент ИИХФ Люк Тардиф в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос, когда будет определены участники Олимпиады-2026 в Милане.

«ИИХФ оставила в списках потенциальных участников Игр-2026 Россию и Белоруссию? Это не так. В любом случае реальный список будет определен в марте 2024 года», — сказал Тардиф «СЭ».

Ранее сообщалось, что сборные России и Белоруссии остаются в списке участников ОИ-2026.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.