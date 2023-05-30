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Сегодня, 18:13

Россия и Белоруссия остаются в списке участников ОИ-2026

Отдел хоккея «СЭ»
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Хоккеисты сборных России и Белоруссии
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Международная федерация хоккея пока оставила в списках потенциальных участников национальные команды России и Белоруссии.

Белорусской сборной при этом нужно попасть на Олимпийские игры в Милан через квалификационный турнир.

Сборные России и Белоруссии не принимали участия в ЧМ-2023, который проходил в Латвии и Финляндии. Кроме того, они пропустят и ЧМ-2024 в Чехии.

Сборная России по хоккею отстранена от участия в м международных турнирах с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

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Олимпиада
Сборная Белоруссии по хоккею
Сборная России по хоккею
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