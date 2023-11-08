Нуждов считает, что у россиян мало шансов попасть на следующую зимнюю Олимпиаду

Президент федерации биатлона МО Алексей Нуждов считает, что российские спортсмены имеют небольшие шансы попасть на зимние Олимпийские игры в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Шансы попасть есть всегда, вопрос в том, насколько они велики. На мой взгляд, не очень, скорее нет, чем да. Если там будут такие же критерии, которые предлагают нашим спортсменам сейчас, то каждый должен решать сам, ехать или нет, насколько эти условия приемлемы. Но и не стоит забывать, что любой наш спортсмен — это гражданин нашей страны», — приводит слова Нуждова ТАСС.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от соревнований. В марте 2023-го организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии, не поддерживающих СВО, к турнирам в нейтральном статусе.