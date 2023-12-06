В НХЛ рассказали, что мешает решению об участии лиги в Олимпиаде-2026

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн сообщил, что лига продолжает работать с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) по вопросу участия в Олимпийских играх-2026.

«Мы знаем, что для игроков важно поехать туда, и мы хотим, чтобы это произошло. Лига будет настолько гибкой, насколько это возможно. Нам же необходимо составить расписание на этот сезон», — приводит слова Беттмэна сайт НХЛ.

По словам Беттмэна, есть нерешенные вопросы по поводу оплаты страховки контрактов игроков с НХЛ, обеспечение проезда и проживания их семей в Милане. Также его беспокоит арена для хоккейных матчей на Играх-2026.

«Но больше всего меня беспокоит здание. Обычно, когда вы строите арену к Олимпиаде для хоккейного турнира, она должна быть готова за год до начала, и у вас есть время провести мероприятия, протестировать ее. По их прогнозам, здание будет построено не раньше четвертого квартала 2025 года, то есть за шесть-восемь недель до начала Олимпиады, если они успеют, а я думаю, что они уже опаздывают. Но это не то, что мы можем контролировать. Это вопрос МОК и оргкомитета», — сказал комиссар НХЛ.

На пяти предыдущих Олимпиадах, в которых принимала участие НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010 и 2014), расходы на оплату страховок, обеспечение проезда и проживания игроков и их семей брали на себя МОК и местные оргкомитеты.

Игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Это будет четвертая Олимпиада, проводимая в Италии.