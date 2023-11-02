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Сегодня, 15:10

МОК назвал теоретическими шансы сборной России по хоккею сыграть на Олимпиаде

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Пресс-служба МОК отреагировала на решение ИИХФ предварительно включить сборные России и Белоруссии в число участников группового этапа Олимпийских игр 2026 года.

В случае допуска на турнир россияне сыграют в группе C с США и двумя другими сборными, которые будут определены по итогам квалификации.

«В опубликованной программе ИИХФ четко указано, что это является «теоретической позицией посева в случае, если будет принято решение о возвращении команды в программу чемпионатов Международной федерации хоккея», — приводит ТАСС сообщение МОК. — На данный момент рекомендации МОК международным федерациям и организаторам крупных спортивных мероприятий остаются в силе. Следовательно, это, как говорит ИИХФ, «теоретическая позиция для посева» и ничего больше».

Действующие рекомендации МОК по допуску атлетов из РФ на международные турниры запрещают выступать россиянам в командных видах спорта в любом статусе. Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.

Источник: ТАСС
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