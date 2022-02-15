Конькобежец Захаров: «Наш вид спорта не такой популярный. Не вспоминайте о нас раз в 4 года, помогайте нам развиваться»

Российский конькобежец Руслан Захаров, завоевавший серебро в командной гонке преследования на Олимпиаде в Пекине, заявил, что конькобежный спорт получает недостаточно внимания в прессе.

— Сколько уже сообщений получили?

— Не знаю. Это не так важно. Но есть сообщения от важных людей. Наш вид спорта не такой популярный. Я сейчас вижу пять разных диктофонов, надеюсь, это пять разных СМИ. Призываю вас, помогите нам, приезжайте к нам почаще. Не вспоминайте о нас раз в четыре года, связывайтесь с нами почаще. У нас есть федерация, помогайте нам развиваться, это ведь классный вид спорта, посмотрите, какой зрелищный, у меня дух захватывает. Я сам смотрю, офигеваю вообще, крутой вид спорта. А через пару дней ещё будет масс-старт, в котором я и Даня Алдушкин будем принимать участие, там тоже будет здорово, мы так же будем биться за медали и отдувать всех себя. Я хочу, чтобы вы были заинтересованы этим видос спорта не только потому, что мы можем внести вклад в общекомандный зачет, а то, что мы можем его развивать, сделать его популярнее. Это относительно безопасный вид спорта, не такой травмоопасный, дети могут им заниматься. Просто сейчас в России не так много крытых катков, но это дело времени, можно кататься на открытых.

Если вы будете нам помогать, то через 10-15 лет мы будем завоевывать гораздо больше медалей. Просто посмотрите на кучу примеров — американка Эрика Джексон, пять лет назад пришла из роликов, как все ей, в том числе и СМИ, помогали. Я слышал, что позавчера мы бежали в 9 вечера из-за того, что американская телекомпания выкупила трансляцию, чтобы они утром смотрели коньки. Это же классный пример. Мы везде пытаемся соревноваться в американцами, давайте мы будем здесь соревноваться. Представляете, конькобежный спорт в Америке? Да у них вчера Super Bowl вчера был, им все равно до конькобежного спорта. У них медаль раз в тысячу лет. Без разницы, они стараются и на лидеров, и на топчиков. А у нас что последние четыре дня в ленте?

— Валиева.

— У меня сын занимается фигурным катанием. Я очень люблю фигурное катание. Но если я скажу вам это слово, вы сейчас в заголовок его вынесете. Ну хватит. У нас есть, о чем говорить. У нас девочка Каталина стала четвёртой, такой крутой вид спорта. Ну поддержите их. Настолько все это зрелищно, настолько классно. Давайте развивать все виды спорта. Мы же смотрим, что в командном зачете фигуристы принесли, например, три медали, лыжники три. Они же одинаковые, круглые. Золотая медаль в шорт-треке такая же. Давайте вместе работать.

Сегодня, 15 февраля Руслан Захаров, Даниил Алдошкин и Сергей Трофимов заняли второе место в командной гонке преследования и принесли сборной России седьмую серебряную медаль на Олимпиаде в Пекине. Также у команды 4 золотых и 9 бронзовых наград.