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Сегодня, 13:18

«Рад, что мы делаем историю». Российский конькобежец Захаров — о серебре Олимпиады в Пекине

Российский конькобежец Захаров заявил, что у него остался осадок после серебра на Олимпиаде в Пекине
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Российский конькобежец Руслан Захаров, завоевавший серебро командной гонки преследования на Олимпиаде в Пекине, отметил, что команда вошла в историю.

— Американцев доводилось обыгрывать раньше или это первый раз в этом цикле?

— В таком составе, в котором они бежали сегодня. Позавчера мы у них выиграли, на чемпионате мира два года назад, когда мы были третьими, они пятыми. Но ребята молодые, очень быстро прогрессируют. У них есть опытный капитан, с которым мы на следующей неделе в масс-старте будем бороться. Все остальные молодые, задорные, озорные. Рад, что мы смогли победить.

Я люблю спорт. Хочу побить рекорд планки Пхенчхана, любить спорт никому не запрещено. Я всегда буду болеть за коньки, за шорт-трек в первую очередь.

— Вы сказали запомнить 15-е февраля. Можно сказать, что это большой день?

— Да, это большой день для Союза конькобежного спорта в России. Это первая в истории медаль в мужской командной гонке. Рад, что мы делаем историю. После финала всегда есть осадок. Если бы мы выиграли бронзу, мы бы гораздо больше здесь сияли.

— Саша остался без медали.

— Это очень обидно. Но это спорт, это было общее тренерское решение. Саня переживал за нас, ему тяжело на душе, но он большой спортсмен. Очень многому меня учил, когда я пришел в конькобежный спорт. Я пришел в новый вид спорта, не мог кожуру от съеденного банана выбросить, потому что боялся потерять баланс на велосипеде. Саня брал за меня и выбрасывал. Эта медаль не только наша и Сани, это медаль всего союза конькобежцев, девчонок, ребят, которые болеют, тренеров, персонала. У нас очень много тренеров и персонала, которые помогают. Это круто, что у нас большая крутая команда.

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