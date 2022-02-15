Журова высказалась о серебряной медали российских конькобежцев в мужской командной гонке

Олимпийская чемпионка Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала серебряную медаль российских конькобежцев в мужской командной гонке преследования.

«Я видела, как ребята были заточены на победу. Молодцы! Всегда хочется золота, но серебро — это хорошо. Ребята сделали все, чтобы оказаться в звездном финале. Большие молодцы, боролись до конца. Поздравляю!», — сказала Журова «СЭ».

Российская команда в составе Даниила Алдошкина, Сергея Трофимова и Руслана Захарова показала результат в 3.40,46, уступив новрежцам 2,38 секунды. При этом россияне в полуфинале установили олимпийский рекорд (3.22,96).

Таким образом, Норвегия завоевала золотую медаль, у России серебро, бронза у США.