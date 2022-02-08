Вик Уайлд стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе
Российский сноубордист Вик Уайлд стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе.
В заезде за третье место Уайлд победил 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.
В главном финале австриец Бенжамин Карл опередил словенца Тима Мастнака и стал олимпийским чемпионом.
Бронзовая медаль 35-летнего Уайлда стала третьей для России на Олимпиаде в Пекине. Также на счету российской команды, идущей на третьем месте в медальном зачете, 2 золотых и 3 серебряных медали.
Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Параллельный гигантский слалом
Финал
1. Бенжамин Карл (Австрия)
2. Тим Мастнак (Словения)
3. Вик Уайлд (Россия)
4. Роланд Фишналлер (Италия)