Вик Уайлд стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в параллельном гигантском слаломе

Российский сноубордист Вик Уайлд стал бронзовым призером Олимпиады в Пекине в гигантском параллельном слаломе.

В заезде за третье место Уайлд победил 41-летнего итальянца Роланда Фишналлера.

В главном финале австриец Бенжамин Карл опередил словенца Тима Мастнака и стал олимпийским чемпионом.

Бронзовая медаль 35-летнего Уайлда стала третьей для России на Олимпиаде в Пекине. Также на счету российской команды, идущей на третьем месте в медальном зачете, 2 золотых и 3 серебряных медали.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Тим Мастнак (Словения)

3. Вик Уайлд (Россия)

4. Роланд Фишналлер (Италия)