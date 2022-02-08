Чешская сноубордистка Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе
Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе.
В финале Олимпиады в Пекине Ледецка опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая стала серебряным призером.
Бронзовым призером Игр в Китае стала словенка Глория Котник, которая опередила нидерландку Мишель Деккер в заезде за третье место.
Россиянки Софья Надыршина и Полина Смоленцова вылетели в 1/8 финала, Наталья Соболева и Милена Рыкова не смогли пройти квалификацию.
Сноуборд
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Параллельный гигантский слалом
Финал
1. Эстер Ледецка (Чехия)
2. Даниэла Ульбинг (Австрия)
3. Глория Котник (Словения)
4. Мишель Деккер (Нидерланды)
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