Чешская сноубордистка Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе

Чешская сноубордистка Эстер Ледецка стала олимпийской чемпионкой в параллельном гигантском слаломе.

В финале Олимпиады в Пекине Ледецка опередила австрийку Даниэлу Ульбинг, которая стала серебряным призером.

Бронзовым призером Игр в Китае стала словенка Глория Котник, которая опередила нидерландку Мишель Деккер в заезде за третье место.

Россиянки Софья Надыршина и Полина Смоленцова вылетели в 1/8 финала, Наталья Соболева и Милена Рыкова не смогли пройти квалификацию.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Параллельный гигантский слалом

Финал

1. Эстер Ледецка (Чехия)

2. Даниэла Ульбинг (Австрия)

3. Глория Котник (Словения)

4. Мишель Деккер (Нидерланды)