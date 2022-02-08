Роднина: «Большинство россиян мечтают уехать в США. А Уайлд живет у нас. За что его критиковать?»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на бронзу российского сноубордиста Вика Уайлда в гигантском параллельном слаломе.

«Здорово! Он у нас давно гражданин Российской Федерации. Вик — наш парень! Когда наши девочки выходят за американца — это нормально. Откуда эта критика? Мол, он не наш... Его бывшая жена отогрела и сделала его чемпионом. За что критиковать Уайлда? Большинство россиян мечтают уехать в США. А Вик у нас живет. А когда к нам приезжают иностранцы? И мы начинаем критиковать за это. Что же это получается? Двойные стандарты! А Вика еще раз поздравляю с бронзой! Молодец», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее, 8 февраля, 35-летний Уайлд завоевал бронзовую медаль, которая стала третьей для России на Олимпиаде в Пекине. В главном финале австриец Бенжамин Карл опередил словенца Тима Мастнака и стал олимпийским чемпионом.

Уайлд получил гражданство России в 2012 году, до этого он выступал за США. На Олимпиаде-2014 в Сочи Уайлд стал чемпионом в параллельном гигантском слаломе и параллельном слаломе.