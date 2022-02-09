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Сегодня, 10:24

Россиянка Паршина не смогла пробиться в полуфинал сноуборд-кросса

Сергей Разин
корреспондент

Россиянка Александра Паршина на Олимпиаде-2022 в четвертьфинальном заезде сноуборд-кросса заняла третье место.

Таким образом, росссийская спортсменка не смогла квалифицироваться в полуфинал турнира. Паршина стала единственной россиянкой, которая дошла до 1/4 финала.

На стадии 1/8 финала сноуборд-кросса выбыли Екатерина Локтева Загорская и Кристина Пауль.

Сноуборд

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Борд-кросс

Четвертьфинал

1. Микела Мойоли (Италия)

2. Хло Трапеш (Франция)

3. Линдси Джакобеллис (США)

4. Стэйси Гэскилл (США)

5. Мерьета Одайн (Канада)

6. Жюли Перейра (Франция)

7. Тесс Кричлоу (Канада)

8. Белла Брокхофф (Австралия)

Олимпиада
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