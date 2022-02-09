Чешская сноубордистка получила серьезную травму на Олимпиаде после падения из-за контакта с россиянкой Пауль

Чешская сноубордистка Вендула Хопьякова получила серьезную травму во время заезда 1/8 финала в борд-кроссе на Олимпиаде в Пекине.

Во время входа в один из поворотов Хопьякова передней частью своей доски зацепила заднюю часть доски россиянки Кристины Пауль, после чего упала и осталась лежать на трассе.

После завершения заезда Хопьякова осталась лежать на трассе. 25-летней спортсменке потребовалась помощь врачей, которые эвакуировали спортсменку с трассы на носилках. Отметим, что спортсменка находилась в сознании, когда спасатели помогали ей покинуть трассу.

Врачи и спасатели эвакуируют чешскую сноубордистку Вендулу Хопьякову, пострадавшую после падения. BBC

По итогам 1/8 финала в борд-кроссе у женщин единственной россиянкой, вышедшей в четвертьфинал, стала Александра Паршина. Мария Васильцова, Екатерина Локтева-Загорская и Кристина Пауль не попали в двойку лучших в своих заездах и прекратили участие в дисциплине.