Министр спорта РФ поздравил Уайлда с «бронзой» Олимпиады в Пекине

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился впечатлениями от завершения соревнований сноубордистов на Олимпиаде в Пекине. Россиянин Вик Уайлд принес сборной России бронзовую медаль в этом виде соревнований.

«Рад поздравить Вика Вайлда с завоеванием бронзовой медали! В 2014 году в Сочи он стал двукратным олимпийским чемпионом — первым в истории российского сноуборда. Вся страна тогда наблюдала за невероятным мастерством нашего спортсмена.

Благодаря вере тренерского штаба сборной в успех Вика на Играх-2022, он был включен в олимпийскую команду. Спортсмен оправдал ожидания и оставил неизгладимое впечатление от своего выступления. Вик говорил, что Пекин — его последние Олимпийские игры в карьере, если это так, отрадно, что он прощается с большим спортом на такой красивой ноте.

Поздравляю Федерацию сноуборда России, президента и главного тренера сборной Дениса Тихомирова и тренерский штаб. Желаю удачи нашей команде в будущих стартах», — сказал Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба ведомства.

Во вторник Уайлд занял третье место в параллельном гигантском слаломе, победив в заезде итальянца Роланда Фишналлера.