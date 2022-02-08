Российская сноубордистка рассказала о проблемах, с которыми столкнулся перед стартом Олимпиады

Российская сноубордистка Наталья Соболева подвела итоги своего выступления на Олимпиаде в Пекине. Она не смогла в ходе квалификации в параллельном гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине пробиться в 1/8 финала, заняв 20-е место.

«Вот и прошел мой олимпийский старт. Я не знаю, как передать все мои чувства и эмоции. У меня был нелегкий путь.

К сожалению, за две недели до олимпийского старта, я заболела и получила положительный тест на ковид.

Главным соперником и противником оказался коронавирус, конечно, не только для меня, но и для спортсменов, да и вообще для всех людей в мире.

Все эти дни, я каждый день была в надежде и верила, что чудо произойдет и мой ПЦР-тест окажется отрицательным, раз и навсегда.

После всех подготовок, тренировочного процесса, психологического настроя, а также мотивации к этим играм, трудно сдерживать себя и оставаться равнодушной.

Да, было отчаяние, я впадала в депрессию, но люди, которые были рядом со мной, вытаскивали меня из этого состояния и продолжали верить, что все получится.

Был момент, когда тест показал отрицательный результат, и я тут же сажусь на самолет на Пекин, где уже думала и верила, что все позади. Но напряжение все равно оставалось, так как хотелось, чтобы следующие мои сдачи ПЦР-теста сохранялись такими же отрицательными по прилету в Китай. Но, ситуация в Китае еще больше все усугубило и мое душевное состояние в том числе. По прилету, снова сдав тест, оказался положительным. Отправив меня на карантин и уже здесь взяв ПЦР-тест, показывающий отрицательный результат. Проблема в том, что нужно собрать три таких. Я продолжаю каждый день сдавать тест за тестом.

Утро, у меня сегодня старт. Но я жду решения, жду итог моего третьего теста.

Как говорится, надежда умирает последней.

Ура, отрицательный! И я пулей из этого карантина в олимпийскую деревню и оттуда на гору. И вот я уже стою на старте!

У меня был нелегкий путь. Я сделала все, что смогла. То что я вышла на старт, это уже моя маленькая победа. Я боец и я справилась хотя бы со своим внутренним состоянием за все эти трудные для меня дни.

Теперь, это уже позади", — написала Соболева в Instagram.