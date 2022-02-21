Отец главного российского героя Пекина рассказал РЕН ТВ о непростой дороге к олимпийскому триумфу.

Александр Большунов — главный российский герой Олимпиады в Пекине. На его счету на этих Играх — три золота, серебро и бронза. Это абсолютный олимпийский рекорд в мужском лыжном спорте по количеству наград. Большунов принес России половину от всех золотых медалей на этой Олимпиаде. За таким успехом нашего лыжника стоят в том числе старания его отца, который ради сына в свое время даже заготавливал несколько грузовиков снега, чтобы он летом смог тренироваться в родном селе Подывотье Брянской области. О тяжелом пути новоиспеченного трехкратного олимпийского чемпиона Александр Большунов-старший рассказал РЕН ТВ.

Об увлечении лыжами:

— Чем можно зимой заниматься? Обычно мы в хоккей играли в детстве, да и все зимние виды спорта старались задействовать. Лыжи я почему-то любил больше всех. Катались в стороне от села, нам любые горки там казались ого-ого! Я в наносниках съезжал, просто не боялся, под любой обрыв ехал. Очень я любил это! Настенька (сестра Александра. — Прим. «СЭ») родилась, ее стал приучать, потом Сашу. И так получилось, что его затянуло с головой, он так увлекся этим делом. Нашей семье только нужно было помогать ему всячески. И я думаю, с этой задачей мы прекрасно справились.

О детстве Большунова-младшего:

— Саша в детстве был... Если взять, допустим, по играм, по работе, то с маленьких лет он помогал. Как вот, допустим, в фильме: «Объявите, пожалуйста, весь список», — «Я, я, я, я на все дела». Маленький такой он еще карапуз родился. Я к его рождению постарался заработать: купил «Жигули» и кинокамеру. Я все записывал. Маленький-маленький карапуз подходит, колесо крутит — повторял за мной. Так что он вообще был разнообразным. Игрался постоянно. Ну, молодец. Вот такой какой-то мужичок.

Было тяжело, конечно, но о плохом не вспоминаю. На сегодняшний день нужно вспоминать о хорошем, результаты дают о себе знать, что действительно все это было не напрасно и я очень прям доволен, что сумел направить на путь истинный.

О первых трудностях:

— Трудности были постоянно, потому что здесь даже на местном и областном уровнях постоянно проблемы. Как кто-то новый появляется, его недолюбливают плюс еще и инвентарь купить нужно, это все столько денег стоит. Вот так приходилось выживать. Даже когда он попал в сборную России, там в первый сезон погода была очень теплая, ну и соответственно у Саши подходящих лыж не было, поэтому он проигрывал.

Приехал он уже только после первого года в сборной, мы с ним поговорили, обсудили, решили купить шесть пар лыж. Мы понимали, что проигрыши его в основном из-за лыж, собрали деньги, заказали во Франции. Кто-то из сборной машины покупал, а мы скинулись на лыжи. Саша предлагал взять только четыре пары. Я говорю: «Нет, сынок, шесть пар! Потому что это деньги, это просто бумага, на ней не поедешь». Как купили, результаты пошли получше сразу. Так что трудностей было очень много, просто они, наверное, даже закаляют. Саша и в плохом, и хорошем ищет пользу, я его в этом поддерживаю. Когда у тебя все есть, тебе негде искать стремления к совершенству. Когда же у тебя чего-то нет, а у других есть, ты начинаешь искать пути для достижения цели. Человек должен быть голодным, не только в лыжном спорте, ко всему он должен быть голоден. Чувство голода нас только закаляет, дает нам бодрости и прилив энергии. Это и есть стремление к мечте.

О том, кто был первым тренером сына:

— Я еще в школе учился, в моем возрасте была секция, вел ее учитель по физкультуре и еще был такой Геннадий Павлович, учитель, он был любителем лыжного спорта. Но я лично туда не ходил, нам некогда было. У нас там было столько дел, что не получалось заниматься в секции. А вот Саша туда ходил. Говорят, там был мой первый тренер, но я-то лучше знаю свою жизнь. Я не красуюсь, просто говорю, что было в действительности. Первые лыжные навыки Саша получил со мной.

О конкуренции в детском спорте:

— Когда мы уже поехали в Брянск, там на соревнованиях все СДЮШОРы разорвали. Саша по своей категории с первого-второго мест не вылазил, хотя катался на комбинированных лыжах. Соревновались с детьми, у которых уже профессиональные лыжи, смазки, уже порошки люди использовали, а мы чисто на парафине. Там спрашивали: «А на чем вы выбежали?». Да салом, отвечали украинским мазали. Украина рядом, помазали, поехали, как-то так. Всю область поставили на уши, сашину категорию. Посмотрел там, брошюрку нашел — есть скоростные лыжи. Но оно мне не нужно, мы же не лезем, играем. Все тренеры спешат, быстрее бы затянуть в спорт, чтобы они чего-то достигли, чтобы на них денег заработать. У меня этого в голове никогда не было, просто поехал, ребенку нравится. А вот когда уже результаты пошли, тогда уже другие мысли пришли в голову.

О том, когда поняли, что надо идти в лыжи:

— Изначально об этом не думал, а вот когда он начал выступать в Брянске и в первой же гонке взял первое место, тогда мы уже поняли, что ему нужно идти в лыжные гонки, целенаправленно выбрать эту дорожку и заниматься. Я проговаривал, во сколько лет он достигнет такого-то уровня, потом следующего. Мне, допустим, будет 50 лет, а он уже по молодежи должен быть чемпионом мира. День оставался до юбилея, а он дважды стал чемпионом. Я говорил, что золото Олимпиады возьмешь в 25 лет. Прошлую Олимпиаду не взял, но в этот раз все получилось.

О суеверии с рыбой:

— Накануне ночью — уже сплю, под утро вставать, я смотрю сон: ловлю рыбу, на удочке одна рыбина весит, я и так ее болтаю, и этак, а она бьется о берег. Просыпаюсь, а рыба на крючке осталась. Такой же случай с рыбой был на Олимпиаде в Пхенчхане. Снится: Сашина рука и аквариум, а как раз перед гонкой он приехал... Его рука ловит две большие рыбины, и я говорю: «Лови, сынок!». А он не ловит. И в итоге был третьим, упустил награду.

Александр Большунов-старший. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Об эмоциях при просмотре соревнований:

— Раньше переживал, сейчас тоже иногда. Но жена — вообще слабое звено, она не смотрит. Бывают моменты, особенно в гонках, когда какая-то несправедливость, тогда я очень злюсь. Могу выругаться у экрана, да что угодно может произойти из-за эмоций. Я люблю, чтобы все было по чесноку, в честной борьбе. Чтобы не было каких-то пакостей.

О разговорах про допинг:

— Я в это не лезу, мне это не нужно. Смотрю, чтобы никто никого не толкнул, не помешал, не подрезал. А в допинг я вообще не лезу. Откуда я могу знать, что там? Не хочу и не могу никого судить. Мои родственники тоже много что говорят. Но с дивана говорить... Если они бы побыли в шкуре спортсмена или их дети, они бы многое поняли. Тогда они, быть может, вели бы себя здраво и как-то по-человечески рассуждали. Чтобы что-то сказать, надо знать человека на 100 процентов и всю ситуацию. Иначе это все надуманные истории. Выдумывать — не для меня.

Как часто сын приезжает домой:

— В это время ему не нужно приезжать, он должен быть на работе. А дома для него будет снег заготовленный, он летом приедет и прокатится, а сейчас сезон идет. Он должен быть на соревнованиях, защищать честь страны. Бросит бегать, тогда пожалуйста, мы с ним здесь покатаемся, вспомним и все. Сейчас пусть он лучше будет там, чем здесь.

О характере:

— Саша — трудяга с большой буквы! Трудяга такой, что мы, например, в семье детей своих не заставляем, а наоборот, даже приходиться ругать: «Все, прекращайте!». Они так воспитаны, работа-учеба, в семье проблем не было с этим вопросом никогда. Любую работу без проблем делают.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Гордится ли Большунов-старший своим сыном:

— Он уже высоты добился. Конечно, горжусь, потому что именно я поставил, именно я направил, был с ним рядом в трудные минуты, когда нужно было делать главные шаги: допустим, с переходом из области куда-то. И я был рядом, в области ходил, не боялся заходить в любую дверь. Как там говорили: «Это ваше, родительское». Ну и слава богу. Если это наше родительское, то сами будем тянуть. Я ничего не боюсь, правда. Никогда не боялся и бояться не буду. Так что очень горжусь, потому что он защищает честь нашей страны.

Самое главное, чтобы ваша мама вами гордилась. Нужно быть человеком. Это самое главное. Остальное все придет — дело времени, потому что мы все начинаем, и нужно найти дорогу для человечности, чтобы никого не унижать, не оскорблять, а оставаться человеком. Поверьте, это самое главное. Мама будет гордиться, если вы будете человеком. Вот, допустим, спорт или еще что-то там — это вообще не то. Человечность — это первое. Тогда мама будет гордиться еще как! Это намного важнее всего — денег, власти.

О собаках:

— Нашу собаку зовут Фалун. Маленького щенка Саша с Аней привезли. И там «Резидент» вроде бы в документах, но мама наша говорит, что нужно назвать его Фалуном. Я спросил у нее, почему так. Она ответила: «Потому что Саша первый раз на Кубке мира занял первое место в городе Фалуне в Швеции». 17-18 марта это было, а потом по документам посмотрели: он и родился в тот же день! Это как член семьи, как ребенок вообще-то. Собака для нас — это очень важно. Саша приезжает — Фалун его встречает как олень: «копытами» начинает бить, бегать, лаять. Просто он в каком-то трансе. Мы его не можем остановить. Он по-своему воспринимает приезд Саши. Это нужно просто видеть. Словами это не объяснить.

Разбирает ли с сыном ошибки на соревнованиях:

— Я, допустим, каждый день созваниваюсь. Я вот только смотрю по нему, готов ли вообще сегодня говорить и сколько можно говорить, о чем. Все. Порой бывает три слова и все: посидели, помолчали, посмотрели друг на друга, увидели друг друга, слава богу здоровы. Все. И, допустим, до завтра. Более длительные диалоги. В эмоциональные моменты я не лезу никогда, там и тренера зачастую не хотят лезть. Ему нужно остыть. Если он захочет чем-то поделиться со мной, то на это время найдется, мы поговорим. Все, что записано в историю, плохой или хороший результат — я в это не лезу. Смотрю на него и по ситуации: «Принеси — подай, пошел — не мешай» — вот так я живу всю жизнь.

Об эмоциях после серебра в «разделке» в Пекине:

— Нормально. Всегда ожидаем мы лучшего. Даже по экрану... Я смотрю на экран и вижу, что бывает, когда выходят на гонку, что он прям аж... А сейчас такого не было. Видно, что форма уже там не та. Но это мои видения. Мне кажется, не было такого большого азарта. Организм — это ведь тоже живое существо. Машины ведь дают сбой, а организм тем более. Так что ничего страшного: серебро Олимпиады — это тоже результат, я считаю, и неплохой. Главное, что он посмотрел с пониманием, а то обычно он недовольный. И в итоге у него все получилось в других гонках!