Большунов против норвежцев: золото и «дерево», палка и обида

Яркие моменты противостояния лучшего российского лыжника Александра Большунова с Йоханнесом Клебо и его сборной на чемпионате мира-2021.

Большунов на ЧМ-2021 в немецком Оберстдорфе завоевал золото в скиатлоне, а также бронзу в командном спринте и серебро в марафоне (результат еще может быть пересмотрен). Турнир украсили новые дуэли россиянина с Клебо и другими норвежскими лыжниками, крутые и без гоночных инцидентов или историй о приглашении Йоханнеса на свадьбу Александра.

27 февраля. Оберстдорф. Александр Большунов с Йоханнесом Клебо. Фото AFP

Спринт, 25 февраля: Клебо — король, Большунов — четвертый

Клебо выиграл спринт в стартовый день жаркого ЧМ-2021 — в Оберстдорфе было плюс 11, старты сдвигали по времени из-за температуры и состояния снега. Большунов уступил главному конкуренту и Эрику Вальнесу в полуфинале, а в решающем забеге — им и Ховарду Таугбелю. Три норвежца убежали от россиянина на подъеме в гору и разыграли золото.

Расстроенный Александр не стал общаться с прессой, а Большунов-старший так сказал о раскладах перед дистанционными гонками: «Командной работы, как у них, у нас нет: каждый бежит за себя. Норвежцы вполне могут беречь Клебо до самого финиша. Зачастую им неважно, кто победит, лишь бы не Саша. Вот у них кто-то чувствует, что не выдерживает темп или палка сломалась, — так они готовы потерпеть и пожертвовать ради результата другого товарища».

Скиатлон, 27 февраля: Большунов — король, Клебо — четвертый

Большунов впервые стал чемпионом мира, выиграв скиатлон в невероятном стиле. Александр сражался с пятеркой норвежцев и вез их за собой половину дистанции. За километр до финиша россиянин вроде бы остался без сил и шанса на золото, но на подъеме отработал в сумасшедшем темпе и финишировал с отрывом. Его победный крик на стадионе услышали призеры Симен Крюгер и Ханс Кристер Холунн, а Клебо, Эмиль Иверсен и Шур Рете серьезно отстали. Кадром дня стало фото Большунова, уходящего вперед от пятерки норвежцев (лыжник потом обыграл это в соцсетях).

«На последнем большом подъеме под каждое движение говорил себе: «Сегодня я буду чемпионом мира, а не кто-то другой. Это золото не отдам никому!» — слова Большунова, который пожалел о запрете на российский гимн из-за санкций. — Досада есть: хотелось услышать свой гимн. Для меня это вообще непонятно. Мы же чистые спортсмены. Понятия не имею, что там было, а чего не было, но почему я должен за это отвечать?»

Командный спринт, 28 февраля: Клебо — чемпион, у Большунова — бронза

Глава лыжной федерации и сборной России Елена Вяльбе после золотого скиатлона накануне командного спринта прямо сказала: лидер команды не хочет бежать с Глебом Ретивых, а Сергей Устюгов не чувствует в себе сил на старт. В гонке Большунов отрывался от Эрика Вальнеса и компании, а Клебо с остальными доставал Ретивых. Норвежцы забрали золото, серебро финнам принес Йони Мяки, с которым Александр скандально зарубился в командной эстафете на кубковом этапе в Лахти. Большунов не вышел на финиш к своему партнеру, за что попал под новую волну хейта соперников.

«Никаких [вопросов]. Это спорт, здесь бывает всякое, — ответил Александр на вопрос о Ретивых после гонки , а также оценил свою форму после болезни: — Вчера проработался, продышался. Еще неделю назад думал, что простуда не даст мне пробежать тут гонки: были сопли, слезы, все вместе. Но тут уже в первый день спринта удалось показать неплохой результат. Да и дальше пока все нормально идет».

Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 3 марта: «дерево» для Большунова

Пока Клебо отдыхал перед эстафетой и пропускал разделку, Большунов в теплую погоду завяз на мягкой трассе. Александр сильно отработал первую треть 15-километровой дистанции, но на большее у него не хватило сил. Норвежцы Ханс Кристер Холунн, Симен Крюгер и Харальд Амундсен забрали все медали и оставили Большунова на обидном четвертом месте.

«С самого начала было видно, что у Саши не самое лучшее состояние. Плюс сегодня было принято решение не солить трассу, в результате чего она просто поплыла. Одно наложилось на другое, — сказал личный тренер лыжника Юрий Бородавко. — Саша просто физически не мог держать нужную мощность. Силы не безграничны. Состояние не может быть одинаковым всегда — тем более после болезни и в горах. Сегодня просто был не его день».

Эстафета, 5 марта: Клебо оставил Большунова без золота

Яркая по эмоциям эстафета прокатила на горках. Алексей Червоткин на первом этапе вез соперникам почти минуту, завершил его в 44 секундах от ближайших преследователей и в 56 — от норвежца Пола Голберга. Иван Якимушкин «встал» на своих 10 км и пропустил вперед пять сборных, не стал винить сервис за подготовку лыж и попросил прощения у команды. Артем Мальцев начал третий этап в 23 секундах от лидеров и бился изо всех сил. Эмиль Иверсен и Ханс Кристер Холунн создали отрыв для Клебо, россияне остались в борьбе — в 35 секундах от норвежцев и близко к финнам, шведам и французам. Большунов прошел Мяки и компанию, сблизился с задавшим темп главным конкурентом. Йоханнес и Александр подергали друг друга на последних километрах, на финише Клебо спас свои палки от лыж соперника и эффектно уехал за золотом.

«Не так уж плохо. Обыграл бы Клебо — выглядел бы довольным, — сказал Большунов о серебре, работе команды и своем не самом лучшем настроении. — Все нормально. Ничего не поделаешь. Эстафету бегут четыре человека. Один привез минуту, другой проиграл — ничего такого. Сегодня все старались. Что теперь на душе? [Гонка на] 50 км. Надо, чтобы сложилось все. Не только мое состояние, но и погода и лыжи».

Масс-старт, 7 марта: Большунов и Клебо лишились золота

Чемпионат мира закрыл марафон с невероятной и скандальной концовкой. В противостояние Большунова и норвежцев вклинился главный из них — Клебо. Йоханнес вместе с партнерами прошел сложную для себя дистанцию в нужном темпе и остался в борьбе перед финишным створом. Александр достал группу соперников на последнем круге и первым из тройки лидеров появился на стадионе. В забеге Большунова и Клебо между накатанной лыжней и правой кромкой трассы у россиянина сломалась палка, норвежец рванул к фантастической победе. Серебро забрал Эмиль Иверсен. Александр финишировал со сломанной палкой и слезами на глазах. Российский протест привел к дисквалификации Йоханнеса, но не принес золота.

«Все видели на экране, как это было. Пусть что хотят, то и делают. Если против нас идут, то нас сразу дисквалифицируют. У меня нет слов. Я не знаю, что говорил Клебо. Я даже не собираюсь на награждение. Это было нечестно, — сказал грустный Большунов до пересмотра результатов, потом появился на церемонии награждения и не стал надевать серебряную медаль. — Победить должен был я или Клебо. Точно не Иверсен. Меня решение о дисквалификации не удовлетворило. Для меня оно бессмысленно. Какое должно было быть решение? Я не знаю».

Большунов vs Клебо: история лыжной войны России и Норвегии