Александр Большунов: «Начинаю с чистого листа»

Лучшим спортсменом года по итогам традиционного опроса «СЭ» стал трехкратный олимпийский чемпион Пекина.

Александр Большунов победил в голосовании журналистов «СЭ», которые по традиции выбирают лучшего спортсмена года. В 2022 году звездный лыжник завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Но очевидный, казалось бы, выбор неочевиден для самого Александра — это выяснилось в ходе эксклюзивного интервью.

Все по плану

— Доволен, как сложился 2022-й?

— Конечно! Потому что результаты классные. Главное, что они показаны на самом важном старте: три золота Олимпиады плюс серебряная медаль, бронзовая. Пять. Это высшая награда за труд. Лучшее, к чему я готовился. На Играх в Пекине все сработало по плану.

— Какая медаль самая-самая?

— Они все важные и значимые. Но, как правило, сильнейшие чувства вызывает твое первое золото, когда реально переполняют эмоции. Только на следующее утро смог успокоиться. Такое не каждый день происходит.

Иван Якимушкин, Александр Большунов и Симен Крюгер. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— В России тебя многие называют спортсменом года. Сам себя таковым считаешь?

— Нет. Олимпиада прошла, сезон завершился. Теперь все по новой, все с чистого листа. Поэтому не могу сказать, что я спортсмен года.

— После Пекина к тебе еще больше повысилось внимание. Насколько легко с этим справляться?

— Я готов к общению. Просто иногда бывает, что не получается. Сейчас еще появилась дочка — при первой же возможности стараешься уделять внимание ей. Когда даже на один день заезжаешь домой, хочется больше времени с семьей провести, чем тратить его на интервью или что-то другое. Но нужно все успевать.

— Отцовство тебя изменило, получается?

— Конечно, сто процентов. Уже и мыслишь по-другому, приоритеты иные. Реально жизнь меняется и переворачивается.

— В те дни, когда приезжаешь домой, какие у тебя обязанности как у папы?

— Мне их много не достается. Хотя и понянчиться могу, подгузник поменять, переодеть бодики. Ночью я вроде тоже хочу помогать, но, когда приезжаю, не слышу, когда Аня встает кормить. Вроде бы хочешь что-то сделать, но как-то они это все тихо умудряются... Под утро если слышу, то встаю. На самом деле это сложно, особенно в первые месяцы. Ребенок требует постоянного внимания. Ты день и ночь находишься с ним.

— Лыжную секцию для дочери уже подбираешь?

— Зачем ей подбирать, когда есть я? На санках пока катаемся с горки. Всему свое время. От ребенка зависит, что ему нравится. Поэтому не могу со стопроцентной уверенностью сказать, что станет лыжницей или еще кем-то.

Александр Большунов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем уходить в себя? Быстрее от этого не побежишь

— После истории с пикировкой с Сергеем Устюговым и мешками на ногах на пьедестале ему в качестве наглядного ответа ты говорил, что надо развлекаться. А раньше был в этом плане совсем другим. Что изменилось?

— Не другим — просто сконцентрированнее, больше настраивался на гонки. Сейчас соревнуемся на Кубке России, поэтому как-то попроще. Не вижу смысла уходить в себя, потому что быстрее от этого не побежишь. Нужно чаще радоваться. Вот ребята сейчас это делают, я тоже стараюсь быть на позитиве.

— Оглядываясь на этот год, есть что-то, что изменил бы?

— Нет. Все идет по плану.

— Что ждешь от 2023-го?

— Даже не знаю... Сейчас лучше далеко вперед не загадывать. Будем надеяться, что в ближайшем будущем все встанет на свои места и все будет хорошо.

— Новый год ты обычно встречаешь на «Тур де Ски». Какой теперь план?

— Для меня в этом плане сейчас сложновато, потому что имелось какое-то понимание, что ты проводишь этот период на гонках. Без этого как-то... Да нет, в принципе все нормально. У меня есть ребенок. Даже лучше, что могу уделить дочке время и побыть с семьей. Но со спортивной точки зрения хочется выступать на больших соревнованиях.