Лучший спортсмен России-2022. Большунов — №1!

По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера, открытие.

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2022. Им впервые стал Александр Большунов. В 2022 году звездный лыжник завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Полный расклад в голосовании по спортсмену года — в конце материала.

Интервью Большунова — на этой странице.

Интервью тренера его группы Юрия Бородавко — здесь.

Также названы: команда года — сборная России по лыжным гонкам, тренер — Юрий Бородавко и Елена Вяльбе (лыжи), легионер — Квинси Промес (футбол, «Спартак»), открытие — Владимир Сычевой (футбол), разочарование — «Локомотив» (футбол).

Кто за кого

Руслан Абушкин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Непряева. 5. Уайлд. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Артем Агапов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Ничушкин. 5. Бивол. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Воронеж в РПЛ. Разочарование: дело Валиевой.

Виталий Айрапетов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Ничушкин. 5. Степанова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Химки» (футбол).

Леонид Александров. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Касаткина. 3. Хачанов. 4. Захарян. 5. Рублев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Константин Алексеев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Непряева. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Дмитрий Аленичев, колумнист, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту». Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Бивол. 5. Махачев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Шнайдер. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Максим Алланазаров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Махачев. 3. Шестеркин. 4. Непряева. 5. -. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Коваленко. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Илья Андреев. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Большунов. 3. Махачев. 4. Щербакова. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Микеле Антонов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Квеквескири. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Юран. Легионер: Бальде. Открытие: Захарян. Разочарование: «Динамо» в чемпионской гонке.

Ислам Бабаджанов. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Овечкин. 4. Павлович. 5. Бетербиев. Команда: -. Тренер: -. Легионер: -. Открытие: -. Разочарование: -.

Антон Бабошин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Непряева. 5. Махачев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: все, кто не уехал. Открытие: Сычевой. Разочарование: Бах.

Сергей Баюшкин. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Большунов. 4. Касаткина. 5. Ступак. Команда: «Факел» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Промес. Открытие: Мелешин. Разочарование: «Химки» (футбол).

Константин Белов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Трусова. 5. Бивол. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Антон Белоусов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Шестеркин. 4. Соболев. 5. Щербакова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Рубин» (футбол).

Марк Бессонов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Головин. 4. Акинфеев. 5. Соболев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Александр Бобров. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Непряева. 4. Щербакова. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Иван Богун. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Попов. 4. Большунов. 5. Бивол. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Воробьев. Легионер: Промес. Открытие: Грицюк. Разочарование: Ян.

Владимир Бузинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Ступак. 5. Медведев. Команда: женская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Кирилл Бурдаков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Непряева. 4. Касаткина. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Вендел. Открытие: Садреев. Разочарование: Степанова.

Артем Бухаев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Валиева. 5. Уайлд. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Кондратюк. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Аксель Вартанян. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Валиева. 3. Большунов. 4. Непряева. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Леонид Волотко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Ничушкин. 4. Щербакова. 5. Трусова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Овечкин. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Кирилл Гаврилов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Бивол. 4. Касаткина. 5. Степанова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Литвинов. Разочарование: введение Fan ID.

Тимур Ганеев. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Большунов. 3. Непомнящий. 4. Рублев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Паскуаль. Легионер: Милутинов. Открытие: Садреев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Дмитрий Гашев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Непряева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Садреев. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Гирин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Шестеркин. 4. Овечкин. 5. Рублев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: -. Разочарование: ситуация с российским спортом в 2022 году.

Галина Глазко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Овечкин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Юрий Голышак. Спортсмены: 1. Чистяков. 2. Фомин. 3. Сычевой. 4. Туктамышева. 5. Джикия. Команда: «Локомотив» (футбол). Тренер: Бородюк. Легионер: Мевля. Открытие: Знарок. Разочарование: введение Fan ID.

Ана Горшкова. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Бивол. 4. Сычевой. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Хартли. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Касаткина. Разочарование: Дзюба.

Мария Гусева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непомнящий. 4. Захарян. 5. Медведев. Команда: МБА (баскетбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Кики. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Ольга Егоренкова. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Непомнящий. 4. Колесников. 5. -. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Крамаренко. Разочарование: Знарок.

Николай Егорычев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Бивол. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Андрей Жданюк. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Махачев. 4. Овечкин. 5. Головин. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Мэйсек. Открытие: Ларионов. Разочарование: Радулов.

Екатерина Звенигородская. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Степанова. 5. Касаткина. Команда: Virtus Pro (киберспорт). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Артем Зеленцов. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Овечкин. 4. Касаткина. 5. -. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Владислав Зимагулов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Сычевой. 4. Головин. 5. Кучеров. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Михаил Зислис. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Федотов. 4. Овечкин. 5. Никишин. Команда: «Металлург» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Лайпсик. Открытие: Заседа. Разочарование: история с Иваном Федотовым.

Рустам Имамов. Спортсмены: 1. Касаткина. 2. Рублев. 3. Хачанов. 4. Валиева. 5. Щербакова. Команда: «Адмирал» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: Ловрен. Открытие: И.Сафонов. Разочарование: Знарок.

Дарья Исаева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Овечкин. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Илья Казаков, колумнист, известный телекомментатор, пресс-атташе футбольной сборной России в 2005-2015 годах. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Овечкин. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Артем Калинин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: Дзюба.

Никита Камышев. Спортсмены: 1. Кошечкин. 2. Медведев. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Акинфеев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Павел Климовицкий. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Шестеркин. 3. Ничушкин. 4. Непряева. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Воробьев. Легионер: Майе. Открытие: Никишин. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Евгений Козинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Шестеркин. 3. Непомнящий. 4. Коровкина. 5. Джами Али. Команда: «Броук Бойз» (медиафутбол). Тренер: Мифтахов. Легионер: Хезонья. Открытие: Кики. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Евгений Коростелев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Овечкин. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Ловрен. Открытие: Степанова. Разочарование: Карацев.

Вячеслав Короткин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Джикия. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Шнайдер. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Олег Кошелев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Шестеркин. 5. Медведев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Садреев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Виктория Кравченко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Трусова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Кружков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Попов. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: дело Валиевой.

Георгий Кудинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Непряева. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Малком. Открытие: Пиняев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Андрей Кузичев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Логинов. 5. Иванова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Кузнецов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ивлиев. 4. Уайлд. 5. Непряева. Команда: сборная России по прыжкам с трамплина. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Шветский. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Михаил Кузнецов. Спортсмены: 1. Непряева. 2. Большунов. 3. Трусова. 4. Касаткина. 5. Уайлд. Команда: сборная России по прыжкам с трамплина. Тренер: Бородавко. Легионер: Монтальво. Открытие: Сычевой. Разочарование: Степанова.

Оксана Куракина. Спортсмены: 1. Степанова. 2. Валиева. 3. Нагорный. 4. Трусова. 5. Цветков. Команда: «Академия» (волейбол на снегу). Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Зиньковский. Разочарование: Дзюба.

Мария Куцубеева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Степанова. 5. Валиева. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Гончаренко. Легионер: Кварацхелия. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Львов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Бивол. 5. Акинфеев. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Максим Максимов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Щербакова. 4. Трусова. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Садреев. Разочарование: отсутствие России на ЧМ-2022.

Алексей Мальков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Щербакова. 4. Овечкин. 5. Федотов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Воробьев. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Мария Маркова. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Шестеркин. 5. Махачев. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Захарян. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Евгения Матвеева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Непряева. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Руслан Минаев. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Щербакова. 3. Капризов. 4. Бивол. 5. Шестеркин. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Нурмагомедов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Ян.

Матвей Морозов. Спортсмены: 1. Логинов. 2. Большунов. 3. Щербакова. 4. Кучеров. 5. Захарян. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Малком. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Евгений Нарижный. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Сычевой. 4. Медведев. 5. Большунов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Машьянов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Алексей Пахомов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Устюгов. 4. Ступак. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Дитц. Открытие: Терентьев. Разочарование: Латыпов.

Андрей Петухов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Валиева. 4. Латыпов. 5. Елистратов. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: МОК.

Андрей Пичугин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Медведев. 5. Шестеркин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Сперцян. Открытие: Сычевой. Разочарование: -.

Анастасия Плетнева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Трусова. 4. Уайлд. 5. Щербакова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Мишин. Легионер: -. Открытие: Надыршина. Разочарование: Валиева.

Владимир Пушкарев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Личка. Легионер: Промес. Открытие: Пиняев. Разочарование: Бакаев.

Игорь Рабинер. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Медведев. 5. Ничушкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: шоу «Есть тема».

Сергей Разин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Касаткина. 4. Махачев. 5. Шестеркин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Захарян. Разочарование: «Рубин» (футбол).

Анастасия Рацкевич. Спортсмены: 1. Трусова. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Касаткина. 5. Кондратюк. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Кондратюк. Разочарование: отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Сергей Ревенко. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Большунов. 4. Щербакова. 5. Мирошниченко. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Малком. Открытие: Ничушкин. Разочарование: Слуцкий.

Алексей Рыбалко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: позиция МОК в отношении российских спортсменов.

Дмитрий Самбуров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Щербакова. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Марат Сафин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Махачев. 4. Щербакова. 5. Трусова. Команда: СКА-1946 (хоккей). Тренер: Ротенберг. Легионер: Лайпсик. Открытие: Хайруллин. Разочарование: Дзюба.

Валентин Серегин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Махачев. 5. Касаткина. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Степанова. Разочарование: выступление России на ОИ в Пекине.

Андрей Сизякин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Бивол. 4. Щербакова. 5. Шестеркин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Михаил Скрыль. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Махачев. 3. Ничушкин. 4. Медведев. 5. Федотов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Майе. Открытие: Захарян. Разочарование: Дзюба.

Егор Тарутин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Бетербиев. 3. Непряева. 4. Медведев. 5. Бивол. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Карпин. Легионер: Барриос. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Рубин» (футбол) и Леонид Слуцкий.

Севастиан Терлецкий. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Бивол. 3. Махачев. 4. Касаткина. 5. Ничушкин. Команда: 2Drots (медиафутбол). Тренер: Федотов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Андрей Тиссен. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Сычевой. 3. Рублев. 4. Головин. 5. Овечкин. Команда: -. Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Александр Тихов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Непомнящий. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Керов/Плехов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Надежда Тонконог. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Валиева. 4. Большунов. 5. Федотов. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Майе. Открытие: Хайруллин. Разочарование: Радулов.

Иван Торопцев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Ничушкин. 4. Попов. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Федор Успенский. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Непряева. 4. Бетербиев. 5. Крамаренко. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Юрасов. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Александр Федоров. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Трусова. 4. Акинфеев. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Александр Федоровский. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Ничушкин. 5. Валиева. Команда: олимпийская сборная России. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Владислав Флегонтов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Махачев. 5. Степанова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Медведев.

Михаил Фомин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Джами Али. 5. Рублев. Команда: Virtus Pro (киберспорт). Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Химки» (футбол).

Артур Хайруллин. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Головин. 3. Хайруллин. 4. Шестеркин. 5. Акинфеев. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Черчесов. Легионер: Мэйсек. Открытие: «Торпедо» (хоккей). Разочарование: ситуация с Иваном Федотовым.

Давид Хачатрян. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Щербакова. 3. Большунов. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: -. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Гоша Чернов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Щербакова. 4. Непряева. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Барриос. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Никита Черябкин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Шестеркин. 4. Щербакова. 5. Непряева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Чурилин. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Махачев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Нобоа. Открытие: Валиева. Разочарование: отстранение России от еврокубков.

Олег Шамонаев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Касаткина. 3. Бивол. 4. Махачев. 5. Крамаренко. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Брянский. Легионер: Рыбус. Открытие: Маринов. Разочарование: Косторная.

Алексей Шевченко. Спортсмены: 1. Шестеркин. 2. Сорокин. 3. Ничушкин. 4. Федотов. 5. Хайруллин. Команда: «Металлург» (хоккей). Тренер: Гришин. Легионер: Пулккинен. Открытие: Бучельников. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Иван Шитик. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Медведев. 5. Непомнящий. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Бородавко. Легионер: Нобоа. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Алла Шишкина, колумнист, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Колесников. 4. Ивлиев. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по хоккею. Тренер: Вяльбе. Легионер: -. Открытие: молодая команда сборной России по синхронному плаванию. Разочарование: дело Валиевой.

Ким Щукин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Щербакова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Артем Якунин. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Овечкин. 3. Обляков. 4. Чимаев. 5. Махачев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: -. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Зиньковский. Разочарование: Норманн.