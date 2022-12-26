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Лучший спортсмен России-2022. Большунов — №1!

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Александр Большунов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
По традиции «СЭ» выбрал главных героев года — спортсмена, тренера, команду, легионера, открытие.

100 журналистов и колумнистов «СЭ» определили лучшего спортсмена России-2022. Им впервые стал Александр Большунов. В 2022 году звездный лыжник завоевал три золота на Олимпиаде, добавив к ним по одной серебряной и бронзовой медали Игр.

Лучший спортсмен 2022 года. Фото "СЭ"

Полный расклад в голосовании по спортсмену года — в конце материала.

Интервью Большунова — на этой странице.

Интервью тренера его группы Юрия Бородавко — здесь.

Также названы: команда года — сборная России по лыжным гонкам, тренер — Юрий Бородавко и Елена Вяльбе (лыжи), легионер — Квинси Промес (футбол, «Спартак»), открытие — Владимир Сычевой (футбол), разочарование — «Локомотив» (футбол).

Команда 2022 года. Фото "СЭ"
Тренер 2022 года. Фото "СЭ"
Легионер 2022 года. Фото "СЭ"
Открытие 2022 года. Фото "СЭ"
Разочарование 2022 года. Фото "СЭ"

Кто за кого

Руслан Абушкин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Непряева. 5. Уайлд. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Артем Агапов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Ничушкин. 5. Бивол. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Воронеж в РПЛ. Разочарование: дело Валиевой.

Виталий Айрапетов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Ничушкин. 5. Степанова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Химки» (футбол).

Леонид Александров. Спортсмены: 1. Кучеров. 2. Касаткина. 3. Хачанов. 4. Захарян. 5. Рублев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Константин Алексеев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Непряева. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Дмитрий Аленичев, колумнист, самый титулованный футболист в истории России — победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Порту». Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Бивол. 5. Махачев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Шнайдер. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Максим Алланазаров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Махачев. 3. Шестеркин. 4. Непряева. 5. -. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Коваленко. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Илья Андреев. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Большунов. 3. Махачев. 4. Щербакова. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Микеле Антонов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Квеквескири. 4. Медведев. 5. Овечкин. Команда: «Динамо» (футбол). Тренер: Юран. Легионер: Бальде. Открытие: Захарян. Разочарование: «Динамо» в чемпионской гонке.

Ислам Бабаджанов. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Овечкин. 4. Павлович. 5. Бетербиев. Команда: -. Тренер: -. Легионер: -. Открытие: -. Разочарование: -.

Антон Бабошин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Непряева. 5. Махачев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: все, кто не уехал. Открытие: Сычевой. Разочарование: Бах.

Сергей Баюшкин. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Большунов. 4. Касаткина. 5. Ступак. Команда: «Факел» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Промес. Открытие: Мелешин. Разочарование: «Химки» (футбол).

Константин Белов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Трусова. 5. Бивол. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Антон Белоусов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Шестеркин. 4. Соболев. 5. Щербакова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Рубин» (футбол).

Марк Бессонов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Головин. 4. Акинфеев. 5. Соболев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Александр Бобров. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Непряева. 4. Щербакова. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Иван Богун. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Попов. 4. Большунов. 5. Бивол. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Воробьев. Легионер: Промес. Открытие: Грицюк. Разочарование: Ян.

Владимир Бузинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Ступак. 5. Медведев. Команда: женская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Кирилл Бурдаков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Непряева. 4. Касаткина. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Вендел. Открытие: Садреев. Разочарование: Степанова.

Артем Бухаев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Валиева. 5. Уайлд. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Кондратюк. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Аксель Вартанян. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Валиева. 3. Большунов. 4. Непряева. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Леонид Волотко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Ничушкин. 4. Щербакова. 5. Трусова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Овечкин. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Кирилл Гаврилов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Бивол. 4. Касаткина. 5. Степанова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Литвинов. Разочарование: введение Fan ID.

Тимур Ганеев. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Большунов. 3. Непомнящий. 4. Рублев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Паскуаль. Легионер: Милутинов. Открытие: Садреев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Дмитрий Гашев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Непряева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Садреев. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Гирин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Шестеркин. 4. Овечкин. 5. Рублев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: -. Разочарование: ситуация с российским спортом в 2022 году.

Галина Глазко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Овечкин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Юрий Голышак. Спортсмены: 1. Чистяков. 2. Фомин. 3. Сычевой. 4. Туктамышева. 5. Джикия. Команда: «Локомотив» (футбол). Тренер: Бородюк. Легионер: Мевля. Открытие: Знарок. Разочарование: введение Fan ID.

Ана Горшкова. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Бивол. 4. Сычевой. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Хартли. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Касаткина. Разочарование: Дзюба.

Мария Гусева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непомнящий. 4. Захарян. 5. Медведев. Команда: МБА (баскетбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Кики. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Ольга Егоренкова. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Непомнящий. 4. Колесников. 5. -. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Крамаренко. Разочарование: Знарок.

Николай Егорычев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Бивол. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Андрей Жданюк. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Махачев. 4. Овечкин. 5. Головин. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Мэйсек. Открытие: Ларионов. Разочарование: Радулов.

Екатерина Звенигородская. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Степанова. 5. Касаткина. Команда: Virtus Pro (киберспорт). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Артем Зеленцов. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Овечкин. 4. Касаткина. 5. -. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Осинькин. Легионер: Малком. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Владислав Зимагулов. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Овечкин. 3. Сычевой. 4. Головин. 5. Кучеров. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Михаил Зислис. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Федотов. 4. Овечкин. 5. Никишин. Команда: «Металлург» (хоккей). Тренер: Ларионов. Легионер: Лайпсик. Открытие: Заседа. Разочарование: история с Иваном Федотовым.

Рустам Имамов. Спортсмены: 1. Касаткина. 2. Рублев. 3. Хачанов. 4. Валиева. 5. Щербакова. Команда: «Адмирал» (хоккей). Тренер: Тамбиев. Легионер: Ловрен. Открытие: И.Сафонов. Разочарование: Знарок.

Дарья Исаева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Овечкин. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Илья Казаков, колумнист, известный телекомментатор, пресс-атташе футбольной сборной России в 2005-2015 годах. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Овечкин. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Артем Калинин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: Дзюба.

Никита Камышев. Спортсмены: 1. Кошечкин. 2. Медведев. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Акинфеев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Павел Климовицкий. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Шестеркин. 3. Ничушкин. 4. Непряева. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Воробьев. Легионер: Майе. Открытие: Никишин. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Евгений Козинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Шестеркин. 3. Непомнящий. 4. Коровкина. 5. Джами Али. Команда: «Броук Бойз» (медиафутбол). Тренер: Мифтахов. Легионер: Хезонья. Открытие: Кики. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Евгений Коростелев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Овечкин. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Ловрен. Открытие: Степанова. Разочарование: Карацев.

Вячеслав Короткин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Джикия. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Шнайдер. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Олег Кошелев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Шестеркин. 5. Медведев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Садреев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Виктория Кравченко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Трусова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Федотов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Кружков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Попов. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: дело Валиевой.

Георгий Кудинов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Овечкин. 3. Щербакова. 4. Непряева. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Малком. Открытие: Пиняев. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Андрей Кузичев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Логинов. 5. Иванова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Дмитрий Кузнецов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ивлиев. 4. Уайлд. 5. Непряева. Команда: сборная России по прыжкам с трамплина. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Шветский. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Михаил Кузнецов. Спортсмены: 1. Непряева. 2. Большунов. 3. Трусова. 4. Касаткина. 5. Уайлд. Команда: сборная России по прыжкам с трамплина. Тренер: Бородавко. Легионер: Монтальво. Открытие: Сычевой. Разочарование: Степанова.

Оксана Куракина. Спортсмены: 1. Степанова. 2. Валиева. 3. Нагорный. 4. Трусова. 5. Цветков. Команда: «Академия» (волейбол на снегу). Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Зиньковский. Разочарование: Дзюба.

Мария Куцубеева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Степанова. 5. Валиева. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Гончаренко. Легионер: Кварацхелия. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Львов. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Бивол. 5. Акинфеев. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Максим Максимов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Щербакова. 4. Трусова. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Садреев. Разочарование: отсутствие России на ЧМ-2022.

Алексей Мальков. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Валиева. 3. Щербакова. 4. Овечкин. 5. Федотов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Воробьев. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Мария Маркова. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Шестеркин. 5. Махачев. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Федотов. Легионер: Малком. Открытие: Захарян. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Евгения Матвеева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Овечкин. 4. Непряева. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Руслан Минаев. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Щербакова. 3. Капризов. 4. Бивол. 5. Шестеркин. Команда: «Ростов» (футбол). Тренер: Нурмагомедов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Ян.

Матвей Морозов. Спортсмены: 1. Логинов. 2. Большунов. 3. Щербакова. 4. Кучеров. 5. Захарян. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Малком. Открытие: Абаскаль. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Евгений Нарижный. Спортсмены: 1. Махачев. 2. Бивол. 3. Сычевой. 4. Медведев. 5. Большунов. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Машьянов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Алексей Пахомов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Устюгов. 4. Ступак. 5. Щербакова. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Бородавко. Легионер: Дитц. Открытие: Терентьев. Разочарование: Латыпов.

Андрей Петухов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Валиева. 4. Латыпов. 5. Елистратов. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Бородавко. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: МОК.

Андрей Пичугин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Медведев. 5. Шестеркин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Сперцян. Открытие: Сычевой. Разочарование: -.

Анастасия Плетнева. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Трусова. 4. Уайлд. 5. Щербакова. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Мишин. Легионер: -. Открытие: Надыршина. Разочарование: Валиева.

Владимир Пушкарев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Личка. Легионер: Промес. Открытие: Пиняев. Разочарование: Бакаев.

Игорь Рабинер. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Овечкин. 4. Медведев. 5. Ничушкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: шоу «Есть тема».

Сергей Разин. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Большунов. 3. Касаткина. 4. Махачев. 5. Шестеркин. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Черчесов. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Захарян. Разочарование: «Рубин» (футбол).

Анастасия Рацкевич. Спортсмены: 1. Трусова. 2. Медведев. 3. Большунов. 4. Касаткина. 5. Кондратюк. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Кондратюк. Разочарование: отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Сергей Ревенко. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Шестеркин. 3. Большунов. 4. Щербакова. 5. Мирошниченко. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Карпин. Легионер: Малком. Открытие: Ничушкин. Разочарование: Слуцкий.

Алексей Рыбалко. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Касаткина. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: позиция МОК в отношении российских спортсменов.

Дмитрий Самбуров. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Большунов. 3. Медведев. 4. Щербакова. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение российских спортсменов от международных соревнований.

Марат Сафин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Махачев. 4. Щербакова. 5. Трусова. Команда: СКА-1946 (хоккей). Тренер: Ротенберг. Легионер: Лайпсик. Открытие: Хайруллин. Разочарование: Дзюба.

Валентин Серегин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Медведев. 4. Махачев. 5. Касаткина. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Вяльбе. Легионер: Промес. Открытие: Степанова. Разочарование: выступление России на ОИ в Пекине.

Андрей Сизякин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Бивол. 4. Щербакова. 5. Шестеркин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Вендел. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Михаил Скрыль. Спортсмены: 1. Овечкин. 2. Махачев. 3. Ничушкин. 4. Медведев. 5. Федотов. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Карпин. Легионер: Майе. Открытие: Захарян. Разочарование: Дзюба.

Егор Тарутин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Бетербиев. 3. Непряева. 4. Медведев. 5. Бивол. Команда: «Зенит» (баскетбол). Тренер: Карпин. Легионер: Барриос. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Рубин» (футбол) и Леонид Слуцкий.

Севастиан Терлецкий. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Бивол. 3. Махачев. 4. Касаткина. 5. Ничушкин. Команда: 2Drots (медиафутбол). Тренер: Федотов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Андрей Тиссен. Спортсмены: 1. Медведев. 2. Сычевой. 3. Рублев. 4. Головин. 5. Овечкин. Команда: -. Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Александр Тихов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Щербакова. 4. Непомнящий. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Керов/Плехов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Надежда Тонконог. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Щербакова. 3. Валиева. 4. Большунов. 5. Федотов. Команда: «Северсталь» (хоккей). Тренер: Федоров. Легионер: Майе. Открытие: Хайруллин. Разочарование: Радулов.

Иван Торопцев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Непряева. 3. Ничушкин. 4. Попов. 5. Овечкин. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Федор Успенский. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Непряева. 4. Бетербиев. 5. Крамаренко. Команда: мужская сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Юрасов. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Александр Федоров. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Трусова. 4. Акинфеев. 5. Медведев. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Вяльбе. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Александр Федоровский. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Ничушкин. 5. Валиева. Команда: олимпийская сборная России. Тренер: Карпин. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Владислав Флегонтов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Махачев. 5. Степанова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Медведев.

Михаил Фомин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Ничушкин. 4. Джами Али. 5. Рублев. Команда: Virtus Pro (киберспорт). Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Химки» (футбол).

Артур Хайруллин. Спортсмены: 1. Ничушкин. 2. Головин. 3. Хайруллин. 4. Шестеркин. 5. Акинфеев. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Черчесов. Легионер: Мэйсек. Открытие: «Торпедо» (хоккей). Разочарование: ситуация с Иваном Федотовым.

Давид Хачатрян. Спортсмены: 1. Бивол. 2. Щербакова. 3. Большунов. 4. Махачев. 5. Медведев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Промес. Открытие: -. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Гоша Чернов. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Медведев. 3. Щербакова. 4. Непряева. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Барриос. Открытие: Сычевой. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Никита Черябкин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Ничушкин. 3. Шестеркин. 4. Щербакова. 5. Непряева. Команда: сборная России по лыжным гонкам. Тренер: Черчесов. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: «Локомотив» (футбол).

Александр Чурилин. Спортсмены: 1. Щербакова. 2. Большунов. 3. Ничушкин. 4. Овечкин. 5. Махачев. Команда: сборная России по фигурному катанию. Тренер: Тутберидзе. Легионер: Нобоа. Открытие: Валиева. Разочарование: отстранение России от еврокубков.

Олег Шамонаев. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Касаткина. 3. Бивол. 4. Махачев. 5. Крамаренко. Команда: ЦСКА (хоккей). Тренер: Брянский. Легионер: Рыбус. Открытие: Маринов. Разочарование: Косторная.

Алексей Шевченко. Спортсмены: 1. Шестеркин. 2. Сорокин. 3. Ничушкин. 4. Федотов. 5. Хайруллин. Команда: «Металлург» (хоккей). Тренер: Гришин. Легионер: Пулккинен. Открытие: Бучельников. Разочарование: отстранение России от международных соревнований.

Иван Шитик. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Непряева. 4. Медведев. 5. Непомнящий. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: Бородавко. Легионер: Нобоа. Открытие: Сычевой. Разочарование: Слуцкий.

Алла Шишкина, колумнист, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Щербакова. 3. Колесников. 4. Ивлиев. 5. Непомнящий. Команда: сборная России по хоккею. Тренер: Вяльбе. Легионер: -. Открытие: молодая команда сборной России по синхронному плаванию. Разочарование: дело Валиевой.

Ким Щукин. Спортсмены: 1. Большунов. 2. Махачев. 3. Медведев. 4. Овечкин. 5. Щербакова. Команда: «Спартак» (футбол). Тренер: Абаскаль. Легионер: Промес. Открытие: Сычевой. Разочарование: Дзюба.

Артем Якунин. Спортсмены: 1. Рылов. 2. Овечкин. 3. Обляков. 4. Чимаев. 5. Махачев. Команда: «Зенит» (футбол). Тренер: -. Легионер: Клаудиньо. Открытие: Зиньковский. Разочарование: Норманн.

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Александр Большунов
Елена Вяльбе
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