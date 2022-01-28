Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Статьи
Медальный зачет Календарь Новости Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки

Сегодня, 08:25

Лыжная сборная Норвегии каждый день теряет бойцов. Ковидные тиски сжимаются

Олимпийский чемпион Симен Крюгер сдал положительный тест на ковид
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
Симен Крюгер.
Фото Global Look Press
Положительный тест сдал олимпийский чемпион Симен Крюгер, который планировался в эстафетную четверку норвежцев.

Самая звездная лыжная команда Олимпиады-2022 — сборная Норвегии — продолжает получать ужасные новости о заражениях на сборах на итальянском горном курорте Зайзер-Альма. Новая жертва положительного теста — Симен Хегстад Крюгер, двукратный олимпийский чемпион и один из самых универсальных лыжников мира. Конечно, норвежцы останутся фаворитами Пекина, даже если будут выступать там вторым или третьим составом, но и для «дрим тим» отсутствие Крюгера в заявке — большая потеря. Особенно с учетом того, что он планировался на третий коньковый этап эстафеты.

Моральный удар

Все началось с новости о положительном тесте у тренера спринтеров Арильда Монсена. После этого инфицированными оказались пятикратная чемпионка мира Хайди Венг (на последнем чемпионате мира бежавшая в эстафете) и Анне Кьерсти Кальво. И вот самый серьезный удар — на карантин отправлен Крюгер. Анализы остальных участников сбора в Зайзер-Альма пока отрицательные, но врач норвежской сборной Ойстейн Андерсен опасается, что не на долго. Самые большие опасения вызывают перспективы Харальда Амундсена, который жил с Крюгером в одной комнате. Юный Амундсен был включен в норвежскую заявку только как запасной, но считался главным кандидатом на замену Симена, если тот все же не сможет выступить в Пекине.

Лыжные гонки. Гид по Олимпиаде-2022: все тайны турнира лыжников в Пекине

Нужно еще понимать, что норвежцы вообще крайне болезненно и дотошно относятся с информации о заражениях ковидом. В прошлом году они, не считаясь с финансовыми и спортивными потерями, пропустили несколько этапов Кубка мира, включая «Тур де ски» — только ради того, чтобы минимизировать риск подхватить злобный вирус. Особенно в этом усердствовал лидер мужской команды Йоханнес Клебо, у которого, вероятно, серьезная ковидофобия. Во время первых волн коронавируса он изолировался в своем доме, заставив прервать связи с внешним миром всю свою семью. Даже сейчас в Зайзер-Альма Клебо (впрочем, как и лидер женской команды Тереза Йохауг) жил отдельно от остальных — в другом отеле.

В любом случае, чем бы ни закончилась нынешняя история с очагом заражения в норвежской команде, — это тяжелый моральный удар для наших главных соперников. Но сейчас точно не тот случай, когда надо радоваться несчастью конкурентов. Во-первых, такое может случиться с каждым, независимо от предпринимаемых мер безопасности. А, во-вторых, настоящая радость будет только от победы на лыжне, а не в лабораториях, тестирующих на ковид.

Сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки

Изначально планировалось, что норвежские лыжники вылетят в Пекин через Милан и Осло 27 января, но в связи с положительными тестами, дату перемещения на олимпийские трассы перенесли на 31 января. За это время тренеры и врачи планируют очертить круг зараженных и решить, кого из команды надо менять, а кого можно оставить в заявке в надежде, что пронесет. Все сдавшие положительный ПЦР болеют бессимптомно и продолжают тренироваться по мере возможности. Все условно здоровые (кроме Клебо и Йохауг) на всякий случай сменили гостиницу, но продолжают находиться в Италии, выбившись из прежнего графика высотной подготовки.

— Сейчас мы сидим по комнатам отеля по 22 часа в сутки и выходим на пару часов, чтобы подвигаться и потренироваться, — рассказал NRK тренер дистанционной сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум. — Это довольно мрачно, когда ты лежишь один в номере и молишь бога, чтобы тест не оказался положительным. Многие лыжники тяжело восприняли новость о Крюгере. Нечасто видишь взрослых мужчин, плачущих из-за кого-то.

— Мы ждем новых результатов тестов и живем на данный момент в полной изоляции, — написал в соцсетях Йоханнес Клебо. — Мы должны принимать то, что происходит, и просто стараться сосредоточиться на Олимпиаде. Сделано все возможное, чтобы держаться подальше от ковида, так что скрещиваем пальцы и верим в лучшее.

Фарс вместо Олимпиады

Общую картину шока для норвежских лыжных болельщиков дополнила информация о заражении восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген, которая по этой причине снялась со знаменитого итальянского альпийского марафона Марчалонга — он намечен на 30 января. По некоторым данным, 41-летняя звезда заразилась от своего маленького сына. Марит уже четыре года как завершила карьеру в сборной Норвегии, и сейчас бегает только в марафонах. Она не планировала ехать в Пекин, однако ситуация массового заражения лыжников на севере Италии оптимизма, мягко говоря, не внушает. Особенно с учетом, что в том же Зайзер-Альма накануне тренировалась и сборная России.

Правда, россияне уже успели покинуть итальянские Альпы, и сейчас уже тренируются на олимпийской лыжне Чжанцзякоу. Все они успешно сдали тесты после прилета, но затем телеграм-канал «Лыжная классика» опубликовал информацию, что в расположение нашей лыжной сборной тоже якобы имеются положительные тесты. Эту новость в интервью «Чемпионату» опроверг тренер Юрий Бородавко, впрочем заявивший, что пока не знает последних результатов ежедневного тестирования. В общем, накануне Олимпиады все словно сидят на пороховой бочке. А только сам факт отсутствия ковидных проблем перед стартом выглядит неимоверным счастьем.

— Все это очень грустно, — отреагировала на положительный тест Крюгера норвежская лыжница Лотта Уднес Венг в интервью VG. — Мы знаем, как пашут спортсмены во время подготовки к большим стартам. То, что происходит — настоящая трагедия, а Олимпиада без лучших лыжников мира — это просто фарс.

1
1
Читайте также
Особняк по соседству с Макгрегором, отношения с Джорджиной. Как живет и сколько зарабатывает Криштиану Роналду
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первая белая королева. Как наша страна стала самой крутой в женских лыжах на 40 лет
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости