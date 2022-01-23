Первая белая королева. Как наша страна стала самой крутой в женских лыжах на 40 лет

История знаменитой советской лыжницы Любови Козыревой, которая пережила блокаду Ленинграда и стала первой в СССР чемпионкой зимних Игр

Сразу внесем ясность: наша героиня за свою жизнь носила три фамилии — Ватина (девичья), Козырева (первый брак) и Баранова (второй брак). В заглавии автор использовал именно ту фамилию, под которой она добыла свой исторический успех. О нем чуть позже. А пока возвращаемся в ту пору, когда у людей начинаются все спортивные увлечения, которые иногда становятся делом всей жизни. Для Любови это были предвоенные 1930-е годы.

Детство

Маленькая Люба, тогда еще Ватина, открыла для себя лыжи. Пока самодельные. Дадим слово ей самой: «Мы жили под Ленинградом, в поселке Бугры, — вспоминала она. — Сейчас это уже черта города. Там, в деревне, мы с братом и нашли себе развлечение. Лыж, конечно, у нас не было, мы мастерили их из бочек. Дощечки же выгнутые, чуть заостри — и готово!» В ту пору такие вот лыжи из клепок от бочек были очень распространены в советской деревне. Кстати, Бугры находились совсем рядом с Кавголово — одном из любимых мест ленинградских и советских лыжников. А сама Люба, как и старшая сестра Людмила и брат-близнец Василий, в снежную зимнюю пору шли в школу именно на лыжах. Путь-то был неблизкий — семь километров. Первые настоящие лыжи Любе подарил учитель физкультуры, когда девочка была в пятом классе и выиграла почти все соревнования местного уровня. «Узенькие были, малинового цвета», — говорила она впоследствии.

Увы, мирная детская жизнь в один не очень прекрасный год закончилась. Началась война, а затем и блокада.

Блокада

Ватина стала одной из советских детей, для которых блокада Ленинграда — не просто строчка в учебнике истории, а реальность жизни. Люба была одной из тех, кому повезло выжить. Вспоминать об этом она не любила. Гораздо приятнее ей было прокручивать в памяти моменты своих спортивных триумфов.

«Был конец марта 1944 года, — рассказывала потом знаменитая лыжница. — Наши войска освободили город и, как передавал диктор, отбросили фашистов более чем на 200 километров от его стен. Все радовались, а мы, ребятня, под руководством тренера Петровой пошли на лыжах в Кавголово, заходя по пути во все поселки с хорошей вестью».

Именно из-за блокады, считала Любовь Владимировна, ее спортивная карьера продлилась меньше, чем могла бы, так как ее организм был ослаблен.

«Было голодно, холодно, — вспоминала она те события. — Однажды проснулась буквально с обледеневшей головой. Плюс бегать на лыжах часто приходилось без шапочки. Простуженный тройничный нерв потом давал о себе знать. Чуть перегуляю на морозе — и голова раскалывается».

На пути к успеху

Путь к большой победе был долгим и лежал через тяжелые тренировки. Некоей отправной точкой можно считать победу на соревнованиях школьников в Кирове. Было это в марте 1945 года, когда блокада уже закончилась, а до капитуляции нацистской Германии оставались считаные дни. Талантливая девушка постепенно прогрессировала под руководством тренера. «Мал золотник, да дорог», — говорил он ей, когда она рассказывала, что из-за маленького роста подруги по команде советуют ей поберечься.

Любовь Козырева. sportlegend.kulichki.net

И золотник действительно оказался дорог. Первый значительный успех на взрослом уровне состоялся в 1950 году. Тогда она выиграла чемпионат СССР в эстафете, выступая за команду Профсоюзов-1 и показав лучшее время на своем этапе. С тех пор она регулярно побеждала на чемпионатах страны как минимум в одном виде программы, а то и больше. Разумеется, с такими результатами прямая дорога на международные соревнования. Но следует напомнить, что женщины на чемпионате мира по лыжным видам спорта начали соревноваться только в 1954 году. Именно на этот мировой форум в шведском Фалуне Любовь и отправилась в составе советской команды.

Чемпионка

И настало время для первого исторического достижения — победы на самом первом чемпионате мира для женщин-лыжниц. Которой на самом деле вполне могло и не быть. Перед Новым годом команда отправилась на сбор в Швейцарию. На тренировке Любовь зацепилась креплением за кочку и упала, перевернувшись через голову. После этого она почувствовала ужасную боль в ноге. Первой ее мыслью было, что нога сломана. Рентген показал, что это «всего лишь» разрыв связок голеностопного сустава. Но чемпионат мира-то уже близко! И столь же близкой стала перспектива пропустить его. На две недели от тренировок пришлось отказаться. Хватит ли времени для восстановления и подготовки?

За две недели до начала советские лыжницы отправились в Фалун. Любовь, тогда уже Козырева, работала по специальной программе, составленной тренером, которая предусматривала постепенное увеличение нагрузки к первому старту. И сработало! Наша героиня выиграла контрольную тренировку перед чемпионатом, и в эстафете ее определили на первый этап. Тогда в эстафетных командах выступало по три человека. Дополнили тройку Маргарита Масленникова и Валентина Царева. 21 февраля на старт вышли три ленинградки, три подруги. Козырева лидировала почти весь этап, но в концовке все же уступила четыре секунды финке Сиркке Полкунен, оставшись второй. К счастью, подруги не подвели и оставили всех соперниц позади, «привезя» Финляндии 25 секунд.

Любовь Ватина, Маргарита Масленникова и Валентина Царева. Фото skisport.ru skisport.ru

Уже 21 февраля состоялась индивидуальная гонка на 10 километров. Козыревой повезло уже на жеребьевке — ей достался 41-й номер, то есть стартовать ей пришлось позади главных конкуренток, можно было ориентироваться на их результат. Как она признавалась впоследствии, бежать ей было очень тяжело, но она дала себе установку терпеть. И выполнила ее до конца. Некий символизм она видела и в 41-м номере — ведь именно в том году началась война, которую в итоге выиграл СССР. В номере дело или нет, но первое личное золото на чемпионате мира досталось именно ей. Серебряный призер финка Сийри Рантанен проиграла победительнице 16 секунд. Зарубежные СМИ не скупились на комплименты для новой лыжной королевы. А на родине ее и ее подруг из эстафетной команды наградили званиями заслуженных мастеров спорта.

Любовь Козырева. ФЛГР

Олимпийское золото

Дебют на Олимпиаде для советских лыжниц и лыжников мог состояться еще на Играх 1952 года в Осло. Но не сложилось: власти решили не посылать спортсменов в Норвегию — боялись неудачи. Хотя подготовка к той Олимпиаде шла и сама Козырева активно к ней готовилась.

«Мы даже форму получили, — рассказывала она. — Сначала подумали, что мы, лыжники, в чем-то виноваты. А оказалось, что где-то ужасно выступили наши конькобежцы. И гарантии, что победим на Олимпиаде командой, не было. Вот начальство и решило перестраховаться. Да и у нас, честно говоря, тогда результаты были не очень».

Четыре года спустя Олимпиаду принимала итальянская Кортина-д'Ампеццо. Видов программы у женщин было два — гонка на 10 километров и эстафета 3 х 5 километров. Сначала состоялась личная гонка. В тот день температура была в районе 0...2 градуса, и все спортсменки волновались по поводу смазки: какую лучше выбрать? У Козыревой за смазку отвечал Виктор Баранов, участник той же Олимпиады и будущий муж спортсменки. До последнего лыжница сомневалась по поводу смазки: правильная или нет? Баранов сумел убедить: да, все сделано правильно, — чем успокоил ее перед стартом.

На этот раз основной соперницей для Любови оказалась соотечественница Радья Ерошина. По ходу гонки ситуация менялась. На отметке пять километров Радья была быстрее на десять секунд. Козырева убеждала себя не паниковать и продолжала работать. За два километра до финиша она вырвалась вперед на две секунды, через километр они уже шли вровень. Напряжение — колоссальное. На кону олимпийское золото. Первое в истории женских лыж. Козырева, забыв про все на свете, не обращая внимания на крики болельщиков, рванула на финиш. И, полностью выложившись, пересекла заветную линию. Когда у нее хватило сил поднять голову и посмотреть на табло, она поняла, что все получилось. Победа. Плюс 5 секунд.

К сожалению, двойного золота не получилось. Козырева свой этап отработала на пять с плюсом — первое место с отрывом в 23 секунды от Финляндии. На втором этапе бежала Алевтина Колчина, и финка Мирья Хиетамиес сократила отставание до шести секунд. Все остальные были далеко позади. Решающие пять километров бежали Радья Ерошина и Сийри Рантанен. Советской спортсменке не повезло — досадное падение сократило и без того небольшое расстояние между соперницами. А незадолго до финиша финка прошла Радью и уверенно победила, обогнав ее на 27 секунд.

Сийри Рантанен проходит Радью Ерошину. skisport.ru

Сохранилась видеохроника той гонки, на которой четко видно, как Ерошину покинули силы, и она практически остановилась, дойдя до вершины подъема, а Рантанен, напротив, набрала скорость, прошла конкурентку и оставила ее далеко позади.

Не забыть

Любовь Козырева.

У Льва Кассиля есть повесть «Ход белой королевы». Прообразом ее героини Наташи Скуратовой, по сюжету — чемпионки той самой Олимпиады в Италии, можно смело назвать Любовь Козыреву (Баранову). Хотя сама она скромно заявляла, что, победи кто-то из ее коллег по команде, героинями повести стали бы они.

Скоро всех нас ждут новые зимние Олимпийские игры в Пекине. Увы, Любовь Владимировна уже не с нами. Но очень хотелось бы, чтобы страна, наблюдая за пекинскими страстями, не забыла о том, с чего все начиналось. Чтобы помнила свою белую королеву. Первую белую королеву.