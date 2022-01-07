Вяльбе высказалась о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине
12:32
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе допустила, что в состав национальной команды могут быть внесены изменения.
Отбор на Олимпийские игры в Пекине завершился в конце декабря.
«Да, безусловно, состав уже есть, он был уже после Ленцерхайда, но официально его должен утвердить президиум. Быть может, он будет с кем-то не согласен и мы его не утвердим. Перед чемпионатами мира и Олимпийскими играми на президиуме иногда бывают большие дискуссии», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Ранее президент сообщала, что в состав точно попали Александр Большунов, победители этапов Кубка мира Александр Терентьев и Вероника Степанова.
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