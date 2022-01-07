Вяльбе подтвердила, что Ретивых пропустит Олимпиаду в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что Глеб Ретивых не отобрался на Олимпиаду.

«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень тяжело отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», цитирует Вяльбе ТАСС.

Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.