Вяльбе подтвердила, что Ретивых пропустит Олимпиаду в Пекине
12:46
Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила о том, что Глеб Ретивых не отобрался на Олимпиаду.
«Глеб не отобрался на Олимпийские игры. Он изначально знал, что спринтеру будет очень тяжело отобраться, у них был самый высокий критерий отбора», цитирует Вяльбе ТАСС.
Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля.
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