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Нортуг предостерег Клебо перед Олимпиадой в Пекине

10:24
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг дал совет трехкратному чемпиону Йоханнесу Клебо в преддверии Игр в Пекине.

«Скоро Олимпиада, и нельзя не обращать внимания на это. У Йоханнеса есть план, и он знает, что будет делать дома. Ему необходимо перезагрузиться. Нужно забыть «Тур де Ски», потому что на Олимпиаде могут выстрелить лыжники, которые еще не добивались успехов, цитирует Нортуга TV2.

Напомним, Клебо вчера, 4 января, во второй раз победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов занял второе место.

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Роман Шишов все материалы автора
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