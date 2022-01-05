Нортуг предостерег Клебо перед Олимпиадой в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг дал совет трехкратному чемпиону Йоханнесу Клебо в преддверии Игр в Пекине.

«Скоро Олимпиада, и нельзя не обращать внимания на это. У Йоханнеса есть план, и он знает, что будет делать дома. Ему необходимо перезагрузиться. Нужно забыть «Тур де Ски», потому что на Олимпиаде могут выстрелить лыжники, которые еще не добивались успехов, цитирует Нортуга TV2.

Напомним, Клебо вчера, 4 января, во второй раз победил в общем зачете многодневки «Тур де Ски». Россиянин Александр Большунов занял второе место.