Сборная России по лыжным гонкам отправится на Олимпиаду в Пекине 29 января

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал дату, когда команда отправится на Олимпиаду в Пекин (Китай).

«Сервис-группа будет вылетать из Москвы в Китай чартером, с ней будет отправлен весь спортивный инвентарь и все оборудование. Что касается спортсменов и тренеров, то 30 человек вылетят в Пекин из Милана прямым рейсом 29 января», — приводит ТАСС слова Бородавко.

Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду будет объявлен 11 января после заседания президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.