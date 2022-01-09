Сборная России по лыжным гонкам отправится на Олимпиаду в Пекине 29 января
11:53
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал дату, когда команда отправится на Олимпиаду в Пекин (Китай).
«Сервис-группа будет вылетать из Москвы в Китай чартером, с ней будет отправлен весь спортивный инвентарь и все оборудование. Что касается спортсменов и тренеров, то 30 человек вылетят в Пекин из Милана прямым рейсом 29 января», — приводит ТАСС слова Бородавко.
Состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду будет объявлен 11 января после заседания президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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