Тесты на коронавирус трех белорусских лыжников дали положительный результат в Пекине

Результаты тестов трех членов сборной Белоруссии по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине дали положительный результат. Положительные тест сдали Анастасия Кириллова, Анна Ковалева и Александр Воронов, сообщает «Прессбол».

У двух спортсменок команды по лыжным гонкам, у которых положительные результаты на коронавирус, выявлены также общие изменения в анализах крови, характеризующие наличие вирусной инфекции и клинические симптомы катаральных явлений, которые регистрируются при поражении верхних дыхательных путей.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине планировали выступить четыре белорусских лыжника. На спринтерскую гонку 8 февраля из белорусов заявлен лишь Егор Шпунтов, который выйдет на старт под 9 номером.