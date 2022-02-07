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Сегодня, 17:19

Тесты на коронавирус трех белорусских лыжников дали положительный результат в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Результаты тестов трех членов сборной Белоруссии по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине дали положительный результат. Положительные тест сдали Анастасия Кириллова, Анна Ковалева и Александр Воронов, сообщает «Прессбол».

У двух спортсменок команды по лыжным гонкам, у которых положительные результаты на коронавирус, выявлены также общие изменения в анализах крови, характеризующие наличие вирусной инфекции и клинические симптомы катаральных явлений, которые регистрируются при поражении верхних дыхательных путей.

На XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине планировали выступить четыре белорусских лыжника. На спринтерскую гонку 8 февраля из белорусов заявлен лишь Егор Шпунтов, который выйдет на старт под 9 номером.

Источник: https://www.pressball.by/news/olimpiada/405770
Олимпиада
Коронавирус
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