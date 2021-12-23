Олимпиада
Пекин-2022
Лыжные гонки
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Лыжные гонки

«Чем черт не шутит?» Сборная Китая по лыжным гонкам хочет побороться за медали в Пекине

09:53

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал о настрое спортсменов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая — четверо парней и четверо девушек. Задачи команды максимальные, — приводит слова Волкова «Чемпионат». — Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем черт не шутит? Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/skiing/news-4554447-chem-chyort-ne-shutit-sbornaya-kitaya-po-lyzhnym-gonkam-namerena-poborotsya-za-medali-v-pekine.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
В атмосфере Москвы заметили редкую алмазную пыль
3
Реклама