«Чем черт не шутит?» Сборная Китая по лыжным гонкам хочет побороться за медали в Пекине
Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал о настрое спортсменов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая — четверо парней и четверо девушек. Задачи команды максимальные, — приводит слова Волкова «Чемпионат». — Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем черт не шутит? Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м».
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.championat.com/skiing/news-4554447-chem-chyort-ne-shutit-sbornaya-kitaya-po-lyzhnym-gonkam-namerena-poborotsya-za-medali-v-pekine.html
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