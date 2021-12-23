«Чем черт не шутит?» Сборная Китая по лыжным гонкам хочет побороться за медали в Пекине

Старший тренер дистанционной сборной Китая по лыжным гонкам, россиянин Максим Волков рассказал о настрое спортсменов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

«В домашних Играх будут участвовать восемь лыжников из Китая — четверо парней и четверо девушек. Задачи команды максимальные, — приводит слова Волкова «Чемпионат». — Мы должны показать лучший в своей истории результат на Играх, может, и за медали побороться. Чем черт не шутит? Готов ли буду остаться на следующий олимпийский цикл, если задача будет решена? А почему нет? Хотелось бы поучаствовать в Олимпиаде в Кортина-д'Ампеццо, где советские лыжники впервые выступили на Играх в 1952-м».

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.