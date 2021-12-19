Панжинский объяснил, почему система отбора на Олимпиаду вынуждает российских лыжников форсировать подготовку

Серебряный призер Олимпиады в Ванкувере Александр Панжинский заявил, что система олимпийского отбора вынуждает российских лыжников форсировать подготовку к сезону.

«Данная система отбора с одной стороны справедлива, с другой — требует форсировать подготовку. Спортсмен может выйти на пик формы в феврале, к Олимпийским играм, но не успеть отобраться за декабрь. До Олимпийских игр еще долго, а результат нужно показывать уже сейчас. Если ты не на голову сильнее других спортсменов и не способен выигрывать даже не в лучших своих кондициях, то это всегда проблема — подготовку приходится форсировать. Иначе ты пролетишь мимо Олимпиады.



На самом деле, это очень сложно в таких командах как Россия, Норвегия, Швеция, в них огромная конкуренция. Такое возможно только в таких странах как Швейцария, где Дарио Колонья на протяжении нескольких лет знал, что будет участвовать в Олимпийских играх, поэтому мог целенаправленно готовиться к этому старту. В таких странах как Россия, к сожалению, это невозможно», — приводит ТАСС слова Панжинского.

Олимпиада в Пекине (Китай) пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Из российских лыжников на Игры без отбора был включен только двукратный обладатель Кубка мира и чемпион мира Александр Большунов. Состав сборной России будет сформирован в декабре на основе результатов на этапах Кубка мира. У команды будет максимальная квота, в мужской и женской команде будет по 8 спортсменов, на каждую гонку можно будет заявить по 4 человека.