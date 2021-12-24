Йохауг заявила о намерении выиграть золотую медаль Олимпиады в Пекине

Норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о намерении выиграть золото на Олимпиаде в Пекине в 2022 году.

«Я очень мотивирована и готова сделать все, чтобы осуществить свою мечту. С детства мечтаю о победе на Олимпиаде. Олимпийское золото является для меня вдохновением. Сделаю все, чтобы подготовиться к старту в Китае. До Олимпийских игр в Китае еще два месяца, и я знаю, что мне нужно, чтобы добраться до вершины, и за это время мне предстоит еще многое сделать», — цитирует Йохауг TV2.

Лыжница пропустит «Тур де Ски», котопый пройдет с 28 декабря по 4 января.