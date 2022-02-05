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Сегодня, 09:58

Шведская биатлонистка Эберг заявила, что не завидует сборной Норвегии перед смешанной эстафетой на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Шведские биатлонисты считают, что сборной Норвегии не пойдет на пользу то, что команда прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде позднее всех команд.

«Сейчас я начинаю чувствовать себя хорошо, но в первые дни было тяжело. Адаптация — долгий процесс. Думаю, благодаря этому у нас есть преимущество над норвежцами. Я удивлен, что они приехали на Игры так поздно», — приводит NRK слова Себастьяна Самуэльссона.

«Я почти неделю привыкала. До среды я не чувствовала, что мое тело в полном порядке», — добавила Эльвира Эберг.

«Я совсем не завидую сборной Норвегии», — отметила ее сестра, Эльвира Эберг.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет сегодня, 5 февраля. Начало гонки — в 12.00 (мск).

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