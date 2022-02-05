Шведская биатлонистка Эберг заявила, что не завидует сборной Норвегии перед смешанной эстафетой на Олимпиаде

Шведские биатлонисты считают, что сборной Норвегии не пойдет на пользу то, что команда прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде позднее всех команд.

«Сейчас я начинаю чувствовать себя хорошо, но в первые дни было тяжело. Адаптация — долгий процесс. Думаю, благодаря этому у нас есть преимущество над норвежцами. Я удивлен, что они приехали на Игры так поздно», — приводит NRK слова Себастьяна Самуэльссона.

«Я почти неделю привыкала. До среды я не чувствовала, что мое тело в полном порядке», — добавила Эльвира Эберг.

«Я совсем не завидую сборной Норвегии», — отметила ее сестра, Эльвира Эберг.

Смешанная эстафета на Олимпиаде в Пекине пройдет сегодня, 5 февраля. Начало гонки — в 12.00 (мск).