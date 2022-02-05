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Сегодня, 07:00

Олимпиада-2022, женский скиатлон: где смотреть и во сколько начало трансляции

Состав женской сборной России по лыжным гонкам на скиатлон Олимпиады-2022
Сергей Ревенко
Корреспондент
Наталья Непряева.
Фото Global Look Press

В субботу, 5 февраля, в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине состоится женский скиатлон 7,5 км + 7,5 км. Начало гонки — в 10.45 по московскому времени.

Состав сборной России: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Анастасия Рыгалина.

Календарь всех гонок в лыжных соревнованиях на Олимпиаде-2022 — по этой ссылке.

Следить за ходом гонки можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале «Россия-1».

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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