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Сегодня, 10:52

Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время тренировки перед Олимпиадой

Роман Шишов
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов во время тренировки в итальянском Сейзер-Альм отгонял от себя норвежских журналистов. Об этом стало известно из репортажа канала NRK, который снимал занятие чемпиона мира.

Ранее в сборной Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса. Три спортсмена и один тренер сдали положительные тесты на ковид.

Напомним, что Большунов тренируется в группе лыжников Юрия Бородавко. Они вылетят в Пекин из Милана 29 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Александр Большунов
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