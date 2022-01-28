Большунов отгонял от себя норвежских журналистов во время тренировки перед Олимпиадой

Российский лыжник Александр Большунов во время тренировки в итальянском Сейзер-Альм отгонял от себя норвежских журналистов. Об этом стало известно из репортажа канала NRK, который снимал занятие чемпиона мира.

Ранее в сборной Норвегии была зафиксирована вспышка коронавируса. Три спортсмена и один тренер сдали положительные тесты на ковид.

Напомним, что Большунов тренируется в группе лыжников Юрия Бородавко. Они вылетят в Пекин из Милана 29 января.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.