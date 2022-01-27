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Сегодня, 20:22

Бразильская лыжница попала в аварию по дороге в аэропорт и не сможет выступить на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент
Бруна Моура.
Фото Getty Images

Бразильская лыжница Бруна Моура попала в автомобильную аварию и не сможет участвовать на Олимпиаде в Пекине.

«Я сидел на заднем сиденье и была пристегнута ремнем безопасности, врачи сказали, что это меня и спасло. В этот раз я не поеду на зимние Олимпийские игры, но я жива», — приводит слова лыжницы Globo.

Как сообщает издание, водитель автомобиля попытался совершить опасный обгон на дороге и врезался в грузовик. Моура получила переломы стопы, руки, трех ребер и левого плеча. Водитель скончался на месте.

27-летнюю Моуру доставили на вертолете в больницу Италии. Ранее бразильянка участвовала в соревнованиях в Австрии и отобралась на Олимпийские игры-2022.

Источник: https://ge.globo.com/olimpiadas-de-inverno/noticia/brasileira-sofre-acidente-de-carro-a-caminho-do-aeroporto-e-esta-fora-das-olimpiadas-de-inverno.ghtml
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