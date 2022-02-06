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Милонов: «Американцы не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают!»

Милонов прокомментировал вопросы американского журналиста о допинге Большунова
Артем Бухаев
Корреспондент

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на вопрос американского журналиста Александру Большунову после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Американский журналист Натаниэль Херц из FasterSkier.com поднял допинговую тему и спросил о чистоте выступления Александра Большунова.

«Есть политическая необходимость, — сказал Милонов «СЭ». — Любую победу им нужно скомпрометировать. Нужно внести ложку дегтя даже в самую чистую победу. Американцы не могут успокоиться, не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают. Когда они вернутся в США, то смогу всяческим образом ставить под сомнение наши победы — для этого они вопросы и задают. Они думают, что мы можем побеждать только с допингом, которого у нас нет. Такой беспроигрышный прием: «Они украли, а если еще не украли, то украдут».

6 февраля Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне Олимпийских игр-2022, победив с большим отрывом от всех соперников. Это первая золотая медаль сборной России на Играх в Пекине.

Александр Большунов. «Когда я слышу про допинг, меня выворачивает». Большунов жестко осек американского журналиста

Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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