Милонов: «Американцы не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают!»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на вопрос американского журналиста Александру Большунову после победы в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине.

Американский журналист Натаниэль Херц из FasterSkier.com поднял допинговую тему и спросил о чистоте выступления Александра Большунова.

«Есть политическая необходимость, — сказал Милонов «СЭ». — Любую победу им нужно скомпрометировать. Нужно внести ложку дегтя даже в самую чистую победу. Американцы не могут успокоиться, не могут спокойно смотреть, как наши спортсмены побеждают. Когда они вернутся в США, то смогу всяческим образом ставить под сомнение наши победы — для этого они вопросы и задают. Они думают, что мы можем побеждать только с допингом, которого у нас нет. Такой беспроигрышный прием: «Они украли, а если еще не украли, то украдут».

6 февраля Большунов завоевал золотую медаль в скиатлоне Олимпийских игр-2022, победив с большим отрывом от всех соперников. Это первая золотая медаль сборной России на Играх в Пекине.