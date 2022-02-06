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Сегодня, 13:17

Большунов посвятил победу на Олимпиаде в Пекине болельщикам и родным

Екатерина Савостина
Корреспондент

Российский лыжник Александр Большунов рассказал, кому посвятил победу на Олимпиаде в Пекине.

«Посвящаю победу всем, кто верил: болельщикам, родным, которые больше всех переживали, — приводит слова Большунова ТАСС. — И также хочу поздравить своего отца, у которого вчера был день рождения. Вчера подарка не было, но сегодняшняя гонка — главный подарок, который я могу подарить. Я рад, что я выиграл, это невероятно.

Отец — человек, который является для меня примером, он все делал для меня на протяжении карьеры, он всегда мне помогает и дает советы. То, что я сейчас показываю — это то, что он вложил и сделал для меня. Первые шаги в лыжных гонках я сделал благодаря ему. Когда начиналась зима, то всегда он делал трассу, и сейчас около нашего дома есть круг, и любой желающий может туда прийти и потренироваться, покататься».

6 февраля Александр Большунов выиграл золото в скиатлоне. Это первая золотая медаль для сборной России на Играх. Серебро завоевал еще один россиянин — Денис Спицов.

Источник: https://tass.ru/sport/13629925
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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