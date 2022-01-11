Крянин оценил состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренр сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин прокомментировал состав сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Состав боевой. Люди, которые поедут на Олимпиаду, окажут сопротивление в борьбе за медали. Задача — бороться за медали. В составе есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Решение, кто побежит, объявят перед гонками, потому что допускаться будут четыре человека. Боевой состав, нацеленный на золото и медали. А там как повезет. Второй — это первый из проигравших», — цитирует «Чемпионат» Крянина.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. В женскую команду попали Наталья Непряеваа, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.