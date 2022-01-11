Панжинский прокомментировал состав сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду в Пекине

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский оценил состав сборной России на Игры в Пекине.

«Состав, наверное, ожидаемый по ходу сезона. В мужской части он был более ровным: каждый из восьми ребят может показать хороший результат на Олимпийских играх. Это те ребята, которые с первых этапов Кубка мира демонстрировали высокие результаты. Из тех, кто пытался пробиться и не сумел, это Андрей Мельниченко. А так, кроме Сергея Устюгова, все участники последнего «Тур де Ски».



У девушек, наверное, все не так стабильно. Есть четыре лидера: Ступак, Сорина, Непряева и Степанова — в этом году о себе заявила довольно неплохо на нескольких стартах. А остальные пока что не могут ярко выступить. Но, уверен, они помогут команде. Для каждой это будет прекрасным опытом выступления на Олимпиаде. Надеюсь, у них будет шанс выступить, все-таки на каждой гонке допускаются четыре человека на дистанцию. Есть вероятность, что кто-то из девушек съездит на Олимпийские игры в роли запасного и не выйдет на старт. Но в любом случае каждого из 16 ребят и девчонок поздравляю. Для многих это первые Олимпийские игры — незабываемая цель всей жизни. Верим в нашу команду», — приводит «Чемпионат» слова Панжинского.

В состав мужской команды вошли Александр Большунов, Артем Мальцев, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Серей Устюгов, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. В женскую команду попали Наталья Непряеваа, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Анастасия Рыгалина, Христина Мацокина, Мария Истомина и Лилия Васильева.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.