Легков рассказал, как отмена этапа Кубка мира в Словении скажется на подготовке российских лыжников к Олимпиаде

Олимпийский чемпион Александр Легков в разговоре с «СЭ» прокомментировал отмену этапа Кубка мира по лыжным гонкам в словенской Планице.

«Отмена на ком-то скажется, а на ком-то нет. Зависит от тренировочного плана каждого спортсмена. На тех, кто выступал на «Тур де Ски», повлияет в меньшей степени. А вот для ребят, которые там не выступали, но попали в олимпийскую сборную, было бы очень классно выступить на международном старте. С ними будет сложнее. Надо теперь как-то корректировать момент. Тренеры и сами все понимают», — сказал Легков «СЭ».

Состав команды на Олимпийские игры в Пекине-2022 — здесь.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.