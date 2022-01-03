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Клебо намерен выступить на всех дистанциях на Олимпиаде в Пекине

13:51
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сообщил, что намерен участвовать во всех турнирах на Олимпиаде в Пекине.

«Мой план — бежать все на Олимпиаде. Посмотрим, когда я там буду. Нужно посмотреть трассу и понять, как чувствует себя тело. Если это возможно, я попробую», — цитирует Клебо NTB.

Олимпиада в Пекине-2022 пройдет с 4 по 20 февраля.

На данный момент Клебо лидирует в личном зачете, на его счету 696 очков. У ближайшего преследователя норвежца — россиянина Александра Большунова 426 очков.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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