Ретивых не выступит на Олимпиаде в Пекине

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что призер чемпионатов мира Глеб Ретивых не выступит на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня у спортсмена был последний шанс.

«Если он выиграет сегодняшний спринт, у него будет много шансов, — сообщила накануне финалов Вяльбе. — Не попадет в тройку — точно мимо».

Сегодня Ретивых остался вне финала спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). В своем полуфинале он занял последнее место.