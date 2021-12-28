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Ретивых не выступит на Олимпиаде в Пекине

17:28
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что призер чемпионатов мира Глеб Ретивых не выступит на Олимпийских играх в Пекине. Сегодня у спортсмена был последний шанс.

«Если он выиграет сегодняшний спринт, у него будет много шансов, — сообщила накануне финалов Вяльбе. — Не попадет в тройку — точно мимо».

Сегодня Ретивых остался вне финала спринта на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария). В своем полуфинале он занял последнее место.

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Владимир Иванов все материалы автора
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