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Сегодня, 22:15

Хага заменила Кальво в сборной Норвегии по лыжным гонкам на Олимпиаде из-за коронавируса

Евгений Петров
Корреспондент
Анне Кьерсти Кальво.
Фото Википедия

Норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво не сможет принять участие в Олимпиаде из-за заражения коронавирусом, сообщает AP. Ее в команде заменит Рагниль Хага.

«Мы должны обеспечить, чтобы у нас было достаточно спортсменов на дистанциях во время Олимпиады», — цитирует агентство пресс-секретаря Федерации лыжного спорта Норвегии Гро Эйде. Ранее положительный тест сдала еще одна норвежская лыжница Хейди Венг. По словам Эйде, ее ситуация будет рассматриваться позднее.

Также заразился коронавирусом норвежский лыжник Симен Крюгер. Он заявил, что у него есть шанс участвовать только в гонке на 50 километров.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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