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Сегодня, 06:59

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонкам прилетела в Пекин (Китай) для участия в Олимпиаде, сообщает ТАСС.

Спортсмены приземлились в аэропорту Шоуду в 09.26 по местному времени (04.26 мск).

В состав мужской сборной России по лыжным гонкам на Олимпиаду вошли Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артем Мальцев. У женщин в команду попали Наталья Непряева, Юлия Ступак, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/13565753
Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
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