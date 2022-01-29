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Сегодня, 19:20

Сборная России по лыжным гонкам вылетела из Милана в Пекин для участия в Олимпиаде

Анна Горшкова
Корреспондент

Сборная России по лыжным гонкам вылетела из Милана в Пекин, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб команды.

«Все, кто планировал сегодня вылетать из Милана, находятся на борту», — приводит слова тренера сборной России Егора Сорина издание.

Самолет авиакомпании Air China с российской командой вылетел из аэропорта Мальпенса в 18.46 по московскому времени.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования по лыжным гонкам стартуют 5 февраля и завершаться в последний день Игр.

Источник: https://tass.ru/sport/13564991
Сборная России по лыжным гонкам
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