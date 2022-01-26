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Сегодня, 14:53

Тренер российских лыжников Крамер переживает из-за коронавируса перед Олимпийскими играми

Тренер российских лыжников Крамер заявил, что переживает за спортсменов из-за коронавируса
Георгий Скобликов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на выявление коронавируса у двух норвежских лыжниц.

«Участились случаи заболеваний спортсменов перед Олимпиадой? Знаю об этом. Конечно, я переживаю за наших спортсменов. Надеюсь, что все будет хорошо», — сказал Крамер «СЭ».

Ранее, 26 января, стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали лыжницы Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. На данный момент спортсменки находятся на сборах в Италии, где готовятся к Олимпиаде в Пекине.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 ферваля.

Олимпиада
Коронавирус
Маркус Крамер
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