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Сегодня, 11:55

Российская лыжница Степанова не исключила использования запрещенного фтора на Олимпиаде в Пекине

Роман Шишов
Корреспондент
Вероника Степанова.
Фото Instagram

Лыжница сборной России Вероника Степанова высказала мнение, что на Олимпиаде в Пекине многие будут фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.

Продукты с типом фтора С8 запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам под эгидой Международной федерацией лыжного спорта (FIS)

Однако в Китае нет запрета на фтор C8.

«Если Китай разрешает использование материалов с фтором C8, то все, у кого есть доступ к такой смазке, будут использовать ее на Олимпиаде, если она будет лучшим вариантом для лыж. Так будут обстоять дела в реальности», — приводит слова Степановой норвежское издание Dagbladet.

Напомним, 21-летняя Степанова 5 декабря 2021 года на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере принесла команде России первую победу в этой дисциплине с 2004 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада
Вероника Степанова
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