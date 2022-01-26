Российская лыжница Степанова не исключила использования запрещенного фтора на Олимпиаде в Пекине

Лыжница сборной России Вероника Степанова высказала мнение, что на Олимпиаде в Пекине многие будут фтор C8, который входит в состав многих смазочных материалов.

Продукты с типом фтора С8 запрещены к использованию и продаже в ЕС. Их также запрещено использовать в соревнованиях по лыжным гонкам под эгидой Международной федерацией лыжного спорта (FIS)

Однако в Китае нет запрета на фтор C8.

«Если Китай разрешает использование материалов с фтором C8, то все, у кого есть доступ к такой смазке, будут использовать ее на Олимпиаде, если она будет лучшим вариантом для лыж. Так будут обстоять дела в реальности», — приводит слова Степановой норвежское издание Dagbladet.

Напомним, 21-летняя Степанова 5 декабря 2021 года на этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере принесла команде России первую победу в этой дисциплине с 2004 года.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.