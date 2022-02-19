Британский лыжник раскритиковал сокращение дистанции марафона на Олимпиаде-2022

Британский лыжник Эндрю Масгрейв прокомментировал сокращение дистанции мужского лыжного масс-старта на Олимпиаде-2022.

«FIS только что сократила олимпийские 50 км до 28, потому что сегодня немного холодно и ветрено. Как-то не заметно, чтобы от этого потеплело или ветер утих. Что за шутка!» — написал Масгрейв в Twitter.

Ранее старт гонки перенесли с 9.00 (мск) на час позже из-за неблагоприятных погодных условий. Также организаторы сократили гонку в целях обезопасить спортсменов. Изначально лыжники должны были пробежать 50 километров, дистанция гонки сокращена до 30 километров.

Сборную России в марафоне представят Александр Большунов, Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Денис Спицов.